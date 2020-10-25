 

Мнение: В Луганске погиб Алексей Марков

25.10.2020, 5:55, Разное

Сегодня в Луганске в автокатастрофе трагически погиб подполковник Алексей Марков (позывной "Добрый")
Алексея я знал по ЖЖ redrat + пару раз доводилось в реале пересекаться.
В 2014-м году он бросил все и поехал воевать в ЛНР в бригаде "Призрак" и на фронте он находился 6 лет.
Длительное время возглавлял преобразованный из бригады в батальон БТРО "Призрак". В 2019-м году получил звание подполковника НМ ЛНР.
Исключительно достойный человек.

2015

2018


На фронте. Сентябрь 2020.

Мир праху.

PS. Кто будет на похоронах, положите от меня пару красных гвоздик.

Источник: Colonel Cassad



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