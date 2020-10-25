Мнение: В Луганске погиб Алексей Марков

25.10.2020, 5:55, Разное

Сегодня в Луганске в автокатастрофе трагически погиб подполковник Алексей Марков (позывной "Добрый")

Алексея я знал по ЖЖ redrat + пару раз доводилось в реале пересекаться.

В 2014-м году он бросил все и поехал воевать в ЛНР в бригаде "Призрак" и на фронте он находился 6 лет.

Длительное время возглавлял преобразованный из бригады в батальон БТРО "Призрак". В 2019-м году получил звание подполковника НМ ЛНР.

Исключительно достойный человек.

2015

2018



На фронте. Сентябрь 2020.

Мир праху.

PS. Кто будет на похоронах, положите от меня пару красных гвоздик.