Мнение: В Луганске погиб Алексей Марков
25.10.2020, 5:55, Разное
Сегодня в Луганске в автокатастрофе трагически погиб подполковник Алексей Марков (позывной "Добрый")
Алексея я знал по ЖЖ redrat + пару раз доводилось в реале пересекаться.
В 2014-м году он бросил все и поехал воевать в ЛНР в бригаде "Призрак" и на фронте он находился 6 лет.
Длительное время возглавлял преобразованный из бригады в батальон БТРО "Призрак". В 2019-м году получил звание подполковника НМ ЛНР.
Исключительно достойный человек.
2015
2018
На фронте. Сентябрь 2020.
Мир праху.
PS. Кто будет на похоронах, положите от меня пару красных гвоздик.
Источник: Colonel Cassad
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