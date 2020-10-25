Мнение: Есть ли в Армении партизаны?
25.10.2020, 5:40, Разное
В азербайджанском городе Гянджа погиб 13-летний подросток, гражданин России.
Мальчик скончался в больнице от ранений, полученных в результате ракетного обстрела со стороны Армении. Ереван причастность к обстрелу Гянджи отрицает.
Но если огонь со стороны Армении вели не армянские военные, кто обстреливал территорию Азербайджана? Армянские партизаны?
На снимке: Артур Маяков, погибший подросток, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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