«Хорошо бродить по дворам Москвы»

25.10.2020, 5:10, Разное

Премьера песни Павла Пиковского на стихи Дмитрия Быкова

Павел Пиковскиймузыкант

— Это стихотворение я полюбил сразу, как только оно было опубликовано. Выучил его наизусть почти моментально и при случае зачитывал всем хорошим людям. И неизменно — со слезами на глазах.

В нем — вся наша сегодняшняя реальность: всклокоченная, сумбурная, несправедливая, от которой порою хочется уехать, бросить все, оставить навсегда. Но герой остаётся здесь: в вечном осеннем покое, в октябрьском ветре, в московских двориках, в листве, сметённой в пожухлые кучи. Одиночество поэта и маленького человека на большом имперском пространстве…

Осенью 2018 года я вернулся из концертного тура по США. Решил пересмотреть свои черновики, взял в руки гитару и почти сразу этот чудесный текст обрел мелодию и гармоническую последовательность. Я пел ее с таким чувством, как будто никогда ничего до этого не пел и не сочинял.

Разумеется, я всегда придерживаюсь золотого правила — брать разрешение на все, что принадлежит не моему авторству. Этот случай не исключение. Мой старший товарищ Алексей Игоревич Иващенко взял на себя миссию познакомить нас с Дмитрием Львовичем, что и было сделано в начале, кажется, декабря 2018-го года, в Московском Доме Молодежи на премьере их с Быковым мюзикла «Золушка». Дмитрий Львович мимоходом дал мне адрес своей электронной почты и попросил, чтобы по окончанию записи я прислал ему вариант. Над аранжировкой мы работали вместе с Димой Дубровым (Plotnik82) из Харькова — хотелось совместить акустическое и электронное звучание. К январю 2019 года песня была записана и отослана, но ответа я не получил.

А осенью 2019-го года, почти через год, получил от Дмитрия Львовича устное разрешение, которое в антракте своего сольного концерта в штате Нью-Джерси передал мне Алексей Иващенко. Он сказал: «Дима в курсе твоей песни, ему нравится, пой и дальше!»

ТЕКСТ ПЕСНИДмитрий Быков

Хорошо бродить по дворам Москвы

Хорошо бродить по дворам Москвы,

где тебя не ждут,

Где сгребают кучи сухой листвы,

но еще не жгут.

Не держа обид, не прося тепла —

обожди, отсрочь…

Золотая осень уже прошла,

холодает в ночь.

Миновать задумчиво пару школ

или хоть одну.

Хорошо бы кто-то играл в футбол

или хоть в войну.

Золотистый день, золотистый свет,

пополудни шесть —

Ничего бы, кажется, лучше нет.

А впрочем, есть.

Хорошо в такой золотой Москве,

в золотой листве,

Потерять работу, а лучше две,

или сразу все.

Это грустно в дождь, это страшно в снег,

а в такой-то час

Хорошо уйти и оставить всех

выживать без вас.

И пускай галдят, набирая прыть,

обсуждая месть…

Ничего свободней не может быть.

А впрочем, есть.

Уж чего бы лучше в такой Москве,

после стольких нег,

Потерять тебя, потерять совсем,

потерять навек,

Чтобы общий рай не тащить с собой,

не вести хотя б

На раздрай, на панику, на убой,

вообще в октябрь.

Растерять тебя, как листву и цвет,

отрясти, отцвесть —

Ничего честнее и слаще нет.

А впрочем, есть.

До чего бы сладко пройти маршрут —

без слез, без фраз, —

Никому не сказав, что проходишь тут

в последний раз,

Что назавтра вылет, прости-прощай,

чемодан-вокзал,

Доживай как хочешь, родимый край,

я все сказал.

Упивайся гнилью, тони в снегу.

Отдам врагу.

Большей радости выдумать не могу.

А нет, могу.

Хорошо б, раздав и любовь, и город,

и стыд, и труд,

Умереть за час до того, как холод

сползет на пруд,

До того, как в страхе затмится разум,

утрется честь,

Чтоб на пике счастья лишиться разом

всего, что есть,

И оставить прочим дожди и гнилость,

распад и гнусь…

Но боюсь представить такую милость.

Просить боюсь.