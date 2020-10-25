 

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

25.10.2020, 4:55, Новости дня

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире вновь побило рекорд – за сутки зафиксировали 465 тыс. 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября. За все время в мире выявлено более 42,05 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек скончались, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в России выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4453, Санкт-Петербурге – 713, Московской области – 480.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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