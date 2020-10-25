Российская частная компания начала разработку ракетного двигателя на метане

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25.10.2020, 4:55, Новости дня

Частная российская компания «Ларос» отказалась от создания ракет-носителей на перекиси водорода и начала разработку метанового двигателя РД-2500, который будет востребован на рынке другими частными космическими фирмами и в перспективе будет устанавливаться на многоразовые носители «Ларос», сообщил владелец компании бизнесмен Олег Ларионов.

«Мы по-прежнему ориентируемся на сверхлегкие ракеты-носители, которые должны выводить до 200 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 800 км. Но пришли к выводу, что оптимальным двигателем для такой ракеты будет метановый двигатель тягой 2 500 килограмм. Над ним ведутся работы, предварительное название «Ларос-РД-2500», – рассказал Ларионов, передает ТАСС.

Ранее компания планировала создавать сверхлегкие ракеты на перекиси водорода. Как отметил Ларионов, от перекиси отказались, в том числе, из-за недостаточного количества данных о ее безопасности в качестве топлива. Другая причина – дешевизна и доступность метана.

Теперь «Ларос» планирует выходить на рынок в первую очередь с двигателем, как готовым товаром. «Как только мы в ходе испытаний получим многоразовость (не менее 10 запусков), мы просто выйдем на рынок и скажем: «Ребята, мы продаем двигатель». И я думаю, появятся другие частные любители космоса, которые вокруг этого двигателя построят свою ракету», – отметил владелец.

Владелец компании добавил, что 90% метанового двигателя планируется производить на сторонних предприятиях, сама компания «Ларос» будет выпускать только отдельные элементы.

После создания двигателя компания вернется к теме собственных сверхлегких ракет-носителей. Рассматривается возможность создания ракеты с возвращаемой первой ступенью, которая будет совершать ракетно-динамическую посадку на подготовленные площадки.

В сентябре частная компания «КосмоКурс» проиграла в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.

В августе гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что работы по созданию двигателя-демонстратора на метановом топливе планируется завершить в 2021 году. По его словам, созданием метанового двигателя занимается Воронежский центр ракетного двигателестроения.  



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