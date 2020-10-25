Мнение: Письмо: “Получилось ли перестать быть рапаном?”

25.10.2020, 3:15, Разное

Еще одно письмо разберем, где рефлексия заменяет речь.

И здесь знаете какой автор?

Кирюша. Но только еще лучше.

argundos

Здравствуйте, Эволюция!

Читаю блог долго, как минимум 3 года, участвовал в нескольких тестах. Спасибо за возможность написать Вам в рубрику. Надеюсь мне повезет попасть на разбор.

(На третьем абзаце этого письма я узнала этого парня. Он мой комментатор, который пишет с другого аккаунта. Мне можно писать письма с любых аккаунтов, главное, чтобы аккаунту было больше трех месяцев)

Окончил универ два года назад, по профессии сейчас обучаюсь уже самостоятельно, где-то подрабатываю, когда везет. За спиной ноль внятных отношений. Из-за пандемии все мои планы на развитие подкосились, и я ударился в онлайн игру в мафию внутри телеграма. Там как раз наплыв молодых бездельников был, которые хотели переждать шторм.

(Пандемия не может подкосить планы на развитие, она может только их перенаправить из офлайна в онлайн, из общественных мест – домой. Но для развития разницы нет)

Так как внешность дома взаперти прокачивать было лень, а я хотел хоть какой-то пользы от игр, поставил перед собой цель – научиться заинтересовывать девушек без фото и без бэкграунда. В итоге за время локдаунов я переобщался с девушками больше, чем за все время до этого. Поэтому наверное и сложно было от этой игры отвязаться, так как к моему удивлению общение инкогнито далось мне гораздо проще, чем с моими фотками и состоянием. Даже бывало так, что когда я показал свою фотку девушкам, общение сошло на нет. А я-то думал, что я неебически красив. До коронавируса.

(Странно, что он так думал, имея ноль отношений)

Игроком я был хорошим и многим действовал на нервы. Убивали меня часто в первую ночь, а дружить я не умею. Поэтому кочевал между группами, когда там уже начинали охотиться за моим головом.

В очередной группе из около 2 тысячи человек, где полстони или сотня из них были активные, я задержался подольше с начала июля. Некоторые админы меня хорошо знали и среда была не такая агрессивная. Там мне приглянулась девчонка М. У нее внешность была самая мягкая и самая сладкая из всех, авы которых я смог увидеть. На фотках она была одета также мягко. Ее я представлял как шоколадно-молочное мороженное. В группах мафии очень много жалоб на все и везде, а М. вообще жаловалась редко, если вообще не жаловалась. И играла она хорошо, хитрая всегда.

Я ей не писал, хотя очень хотел. Даже в группе не обращался. Я был уверен, что парни ей пишут часто, что меня она не увидит. Я же фотку не ставил, что интересного во мне может быть? Единственной моей возможностью была – хорошая моя игра. А она еще играла не чаще меня.

И вот у меня возможность появилась. В одной из партии она была мафией, а я гражданином. Я это уже понял, не помню как партия закончилась, но она в игре обратилась ко мне и вообще увидела меня. Вот тут я уже использовал шанс и написал ей что-то по поводу игры. Какие-то шутки писал. С того момента я писал ей каждый день, а она мне отвечала и не оставила мои сообщения без ответа.

Я ей писал шутки о людях, которые выкладывают тысячи фотки с поездок, стоило им на 2 недели выехать в Европу, про разницу в тусах бездельников и работающих. Писал, что из родного малого города уехал учиться в город-миллионник для тусы, но в итоге стал книжным червем. В ее городе я тоже был и говорил про свои наблюдения, о чем там разговаривают за столом. Говорил, что в ее городе любят за столом определять метисов. Писал о своих самых удачных играх в мафию. Кидал фотки закатов, необычных форм облаков и удачные кадры города, где я учился. Также в моем арсенале было видео с заснятой мною грозой.

(В общем, зануда. Но считал, наверное, что развлекает красивую девушку. Чего не хватало, чтобы это сошло за развлечение для нее?)

Отправлял картинки-мемы, которые придумал сам. Также показал комикс свой с черным юмором, который нарисовал на пэйнте. Кидал приколы про саблезубых оленей-мышей, анимации с котами и кроликами, где они обнимаются.

(Народ, никогда не кидайте свое творчество, хоть стихи, хоть рисунки, хоть мемы, если вы не профи и если ваша СЗ невелика пока. Вы не представляете, какие это щипцы. Человеку не нравится, но он вынужден хвалить, а если не хвалит, чувствует себя неловко. Вот если вы звезда в этом деле, пусть даже местного разлива, в общей тусовке, то да, но если у вашего творчества нет ни одного поклонника, кроме вашей мамы, не надо)

Также скинул ей самой смешной для меня отрывок из книги, которую я читал тогда:

“Полководец родился в 141 г. Отец его три года служил в войске и по возвращении домой обнаружил сына. Он потребовал объяснения у жены, и та рассказала, что однажды она шла по дороге, услышала удар грома и взглянула на небо; тогда ей в рот упала градинка, она её проглотила и от этого родился сын. Супруг оказался скептиком и отвернулся от ребёнка, которого воспитала родня жены.”

Не все темы я перечислил, но написал о самых интересных, как мне показалось.

(Отрывок тоже скучный для девчонки)

На все это она отправляла смайлы смеха, либо просто отвечала “ахахахахахах”. Она отвечала мне всегда, но не развивала беседу. И мне это надоело. Я не видел развития отношений, а если и было, мне оно казалось крошечным. Я уже начинал злиться, так как она ни разу не писала первой.

(На взгляд маминой конфетки он великолепен, зло берет, что девчонка так не думает. Причем, похоже, он злится, что она не шлет его лесом, но и не делает шаги. Хотя это означает, что его СЗ не опускается слишком низко. Могло быть и хуже, но Сокровища не умеют радоваться малому)

Разговаривал я с ней по меркам онлайн общения уже долго – 2 недели. А она вообще не спросила про мою внешность.

Однажды у нас случился такой диалог:

Я: Привет, как дела?)

М: привет. сойдёт, ты как?

Я: Сколько с тобой общаюсь, твои дела не выше нормального.

М: ахахахахахахха. бываааает

Я: У меня классно.

М: хорошо-это когда я выпиваю. ну или др

Я: А, вот как. От праздника до праздника живешь?

М: да🤙

(Как мы видим, она довольно приветлива. Да, ей не о чем с ним говорить, поскольку он зациклен на себе и на вещах, которые ей не интересны, но в целом он ей скорее симпатичен, чем нет)

Я: По твоим фоткам и по твоему лицу я не вижу, чтобы твоя жизнь была напряженной, как у американцев во Вьетнаме, что только выпивка дает тебе вкус к счастью.

М: даааа. есть такое

Я: На мои сообщения ты отвечаешь с радостью и смехом. Для меня картина тебя не сходится никак.

М: нееее. на самом деле я человек радостный

Я: А зачем тогда тебе нужна выпивка?

М: да сама не понимаю. больше радости?

(Здесь он пытается ей внушить, что она ему рада. То есть он сначала “рефлексирует” в виде диалога с короной, которая уверяет его, что девчонка ему очень рада, а потом вываливает этот диалог с короной ей. Наверное чтобы она подтвердила или не опровергла и он мог бы накормить корону этим еще раз)

Я: Ты в Б(мой город, тут у нее сестра, хотела побыть подальше от своего города и отвлечься) бухать летишь?

М: у меня там никого нет. все алкаши в А.

Я: Как так получилось, что ты уже пьешь и только градус спасает тебя? Как долго ты пьешь?

М: эээээ. ты чего так. я не бухаю в хлам

Я: А ты думаешь, что плохо – бухать в хлам? А выпивать для тебя норма?

(Молодец. Вместо того, чтобы пригласить ее выпить, он ей читает лекцию о вреде пьянства. Редко когда увидишь такое Сокровище с такой Училкой и такой Указкой)

М: по идее нет, но ты так сказал будто я пью каждый день.

М: я ж не вытворяю дичь

М: сама по себе

М: с хорошими людьми

Я: Такая красивая девушка, такие мягкие черты, и все это ты продаешь ради 10 минут раслабона.

(Он думает, что ее красота и ее мягкие черты могли бы пригодиться на дело получше: например переспать с ним, и вообще радовать его, лучшую мамину конфетку)

Я: Как так ахуеть?

(Он еще и грубо ее строит. Гневается, отчитывает ее матом. Совсем озверел парень в своем слиянии)

М: ааааааа. зря я рассказала

Я: Да я себе места не нахожу. Почему красивые девушки любят убивать свою природную красоту? Почему не любят свое тело и не лелеют?

(Ему до красивых девушек как до неба. Ни одна такое Сокровище близко не подпустит. А он гневается и испытывает боль, так, будто они его половинки все)

М: почему бы красивым девушкам тоже не выпивать?🌝 никакой разницы

Я: Если ты сейчас под контролем родителей выпиваешь и выживаешь ради праздника, то после сыободы тебя понесет во все тяжкие.

М: есть такое

М: учитывая то, что у меня несколько проколов и скоро набью татуху. мне точно не выжить

Я: Да еще и татуху, что за пиздец?

М: да маленькую

Я: Любую.

М: не будет виден даже

Я: Почему красивые девушки всякую хуйню творят с собой? У тебя подруги такие же?

М: не все

М: была б я некрасивая, ты такое говорил бы?

Я: Я бы тебе не писал бы.

М: хули ты судишь меня по тем как я живу ?

не пойму

вроде не все так плохо

наркоман? алкаш? нет

выпивать раз в месяц или даже в два

не водка или ещё чего-то

максимум вино

все это убивает меня?

чтооооо

(Девушка справедливо офигела. Ей не понятно, почему этот практически левый парень не просто строит ее, еще и возмущен. А самое смешное, что оказывается его сообщения – это честь, которой удостаиваются только самые красивые)

Я: Ясно. Я понял.

М: и ты даже не первый человек

который так реагирует

типа что

девушкам что делать?

сидеть дома и готовить?

тем более «красивым»

нам что нельзя пить?

то что, я делаю все это

не значит что я ужасный человек

Я: (ответ на “не значит что я ужасный человек”) да

М: так что без наездов в мою сторону

я не убиваю своё здоровье

я так же ухаживаю за собой и так же люблю себя

и как-то плевать что там

кто-то говорит

считаешь меня мразью

окей

После этого не писал ей долго, да и не думал, что напишу кое-что когда-нибудь. Я думал, что это все, конец. Пока не переехал в ее город работать.

Я хотел бы продолжить письмо, но боюсь оно и так оказалось длинным. Хотел бы узнать, получилось ли мне перестать быть рапаном? Какие у меня шансы и не безнадежен ли я?

(Безнадежен скорее всего. И я даже примерно представляю, что там было в продолжении их переписки)