Мнение: Книг-шоу Рощина. Как я стану убийцей. Наконец – русский автор!

25.10.2020, 2:50, Разное

Книг-шоу продолжается, и сегодня, по многочисленным просьбам, мы взяли книгу российского автора – к тому ж молодого и многообещающего. Книга – бомба, возможно, одна из лучших русских книг в 21 веке, я бы ее обозначил как “русский Оруэлл” – если бы не концовка, которая нашего Оруэлла несколько портит. “Отдел” феноменален еще и тем, что книга не стала событием и прошла абсолютно незамеченной. Точнее, российское общество сделало всё, чтобы ее не заметить – и ему это оказалось нетрудно, потому что российское общество давно не замечает практически никаких книг.

Почему “Отдел” – это квинтэссенция всех “перестроечных” книг, подводящая черту под той бурной эпохой? Как далеко забрался уральский автор в подсознание постсовка? Почему читать книгу невероятно страшно и одновременно тягостно? Страшнее и невыносимее читать разве что “Превращение” Кафки – и по той же причине: из-за невероятной обыденности описания невероятного по своей мерзости происшествия.

Словом, будет интересно. Смотрим и не забываем: это не рекламное книг-шоу. Это шоу для тех, кто не читает и читать не собирается. Это шоу про книги, которые существуют помимо вас, дорогие друзья – а вы, сами того не зная, жалеете о том, что никогда их не прочтете.