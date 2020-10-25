 

Мнение: Победа нужна, чтобы завоевать мир и уважение

25.10.2020, 2:45, Разное

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к продвижению на государственном уровне того духа, который Китай продемонстрировал в ходе Корейской войны, где китайская армия столкнулась с США.

СИ ЦЗИНЬПИН ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДУХА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАННОГО В ВОЙНЕ ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ АГРЕССИИ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал к усилиям по продвижению великого духа, проявленного в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу.
Си Цзиньпин сделал это заявление, выступая на собрании, посвященном 70-летию отправки отрядов китайских народных добровольцев в КНДР для участия в названной войне.
По его словам, с захватчиками необходимо разговаривать на понятном для них языке, т.е. вести войну, чтобы остановить захватчиков, и силой отвечать на силу. “Победа нужна, чтобы завоевать мир и уважение”.

Китайская нация никогда не убоится угроз и не склонится под гнетом, заявил он.
Си Цзиньпин отметил необходимость объединения огромной национальной мощи, которая объединит всех, независимо от изменчивости времени.
Он также призвал укреплять доблесть нации, которая не боится смерти, и подчеркнул необходимость продвигать национальную мудрость, выражающуюся в приверженности правильному пути и осуществлении инновационной деятельности, а также смелом продвижении вперед.

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Времена лавирования и выжидания постепенно уходят в прошлое. А Холодная война Китая с США все активнее выходит на первый план. Отсюда и изменившаяся риторика, которую ранее Китая на официальном уровне старался избегать.
Подобные заявления нацелены на консолидацию общества и подготовку его к длительной борьбе, для чего берутся вполне понятные примеры из прошлого. Из это не разрядка времен Никсона, а Корейская война и победа над националистами в годы гражданской войны, что немаловажно, при наличие планов возвращения Тайваня в родную гавань мирным или военным путем, что повышает риск прямого столкновения КНР и США.

Источник: Colonel Cassad



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