Мнение: О следующем после Путина: заговор молчания

25.10.2020, 2:40, Разное

Вот и начинает потихоньку формироваться шорт-лист на выборы-2024. Если действующий фаворит, нынешний президент России Владимир #Путин не выкинет в ближайшие пару лет одного из тех сюрпризов, о которых неустанно поёт профессор Валерий Соловей, выбор обещает быть прелюбопытным. Хотя не сказать, чтобы сильно неожиданным.

Но ещё более любопытным выглядит всеобщий заговор умолчания вокруг одной потенциально сильной фигуры…

Как бы независимый исследовательский холдинг «Ромир» составил очередной рейтинг публичных персон, пользующихся наибольшим доверием среди россиян. Вот что пишут о нём в СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров в рейтинге доверия россиян обошёл лидера ЛДПР Владимира Жириновского и занял второе место. На первом неизменно находится президент Владимир Путин. Рейтинг составляет исследовательский холдинг «Ромир», он обновляется один раз в квартал.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, остававшийся вторым по итогам II квартала, расположился на пятой строчке. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьёв.

Красиво, да? Но кто четвёртый? Молчание в ответ…

ОК, вот что сообщает первоисточник.

Отвечая на открытый вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете?», россиянам было предложено самостоятельно выбрать до 7 персон, которые показались наиболее часто упоминаемыми.

Лидером рейтинга доверия по-прежнему остается президент России Владимир Путин. На вторую строчку поднялся министр иностранных дел Сергей Лавров. Тройку замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занимавший в июне второе место. Самая активная динамика рейтинга по сравнению с июнем отметилась у следующих персон: Ляйсан Утяшева (с 77 на 45 место), Гарик Мартиросян (с 88 на 63 место) и Василий Вакуленко, известный как Баста (с 95 на 66 место). И бла-бла-бла далее…

То есть, с четвёртым местом тоже нет ясности. И только в инфографике, скрытой в отдельной ссылке и громадной (на 12 Мб картинке), становится понятным, что к чему.

С учётом того, что Сергей Лавров, как ни крути, не политик, а чиновник, озвучивающий линию, заданную свыше, а политический ветеран Владимир Жириновский скоро отметит 75-летие и перестанет котироваться среди кандидатов на президентское кресло, четвёртое место оппозиционера и блогера Алексея Навального можно считать вторым. Успех, не?

Сам рейтинг, где Ольга Бузова обходит Сергея Собянина, а шоумен Андрей Малахов находится рядом с премьер министром Михаилом Мишустиным, конечно же, едва ли стоит воспринимать слишком всерьёз. Но другого инструмента всё равно пока нет: остальные ещё хуже.

С другой стороны, возникает вот какой вопрос. Не есть ли фееричный взлёт Алексея Навального в сентябре самый надёжный признак того, что население не верит официальной версии с его отравлением?