В Ровно произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

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25.10.2020, 2:35, Новости дня

24 октября на улице Вячеслава Черновола в Ровно произошло ДТП с участием трех транспортных средств, среди которых была маршрутка. Об этом проинформировала полиция Ровенской области.

“Следователи на месте события установили, что водитель автомобиля Geely CK, 22-летний ровенчанин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси “Богдан” сообщением Ровно – Здолбунов под управлением 32-летнего жителя Радивиловского района. От удара маршрутка столкнулась с автомобилем Citroen Xsara Picasso, которым управлял 35-летний житель Ровно. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely CK совершал маневр обгона легковушки Citroen, пересекая сплошную линию”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что водитель Geely погиб, а три его пассажира – 20-летняя жена, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина – были госпитализированы.

“Также травмировались четверо пассажиров из маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей: 14-и, шести и четырех лет. По предварительным обследованиям, все получили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и были госпитализированы”, – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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