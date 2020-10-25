 

Из-за нехватки мест в больницах Нидерландов пациентов с COVID-19 везут в Германию

25.10.2020, 2:35, Новости дня

Из Нидерландов из-за нехватки мест в больницах начали в Германию доставлять больных с коонавирусной инфекцией. Об этом 24 октября сообщил немецкий Bild.

Первые пациенты были доставлены 23 октября из Алмере в Нидерландах в университетскую больницу немецкого Мюнстера. В этой клинике в отделении интенсивной терапии предусмотрены 85 койкомест для бесплатной помощи больным COVID-19 из Нидерландов.

По данным Bild, в Нидерландах интенсивная медицинская помощь требуется 501 пациенту с коронавирусной инфекцией из общего числа в 2115 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным ВОЗ на 24 октября, зафиксировано более 42 млн случаев коронавирусной инфекции. В Нидерландах коронавирусную инфекцию выявили уже у более 272 тыс. человек. Зарегистрированы 6954 смерти среди пациентов с COVID-19.

В Германии эти показатели составляют 418 тыс. и 10 003 соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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