Мнение: Снайпер надежнее «новичка»?
25.10.2020, 2:30, Разное
В поселке Великое под Выборгом убили бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова.
Очевидно, что это была заказная ликвидация человека, про которого злые языки поговаривали, что он был «теневым хозяином» Выборга….
«Фонтанка» пишет, что Петров приехал в свой коттедж попариться в бане. Попарился, выбежал из парилки, чтобы окунуться в реку. И тут прозвучал выстрел….
По предварительной версии, стрелял снайпер. С лежки на противоположном берегу реки. Одного выстрела хватило, чтобы вычеркнуть Петрова из списка живых.
И никакой «новичок» не понадобился….
На снимке: Александр Петров на фестивале «Окно в Европу»,фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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