Мнение: Снайпер надежнее «новичка»?

25.10.2020, 2:30, Разное

В поселке Великое под Выборгом убили бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова.

Очевидно, что это была заказная ликвидация человека, про которого злые языки поговаривали, что он был «теневым хозяином» Выборга….

«Фонтанка» пишет, что Петров приехал в свой коттедж попариться в бане. Попарился, выбежал из парилки, чтобы окунуться в реку. И тут прозвучал выстрел….

По предварительной версии, стрелял снайпер. С лежки на противоположном берегу реки. Одного выстрела хватило, чтобы вычеркнуть Петрова из списка живых.

И никакой «новичок» не понадобился….

На снимке: Александр Петров на фестивале «Окно в Европу»,фотография отсюда