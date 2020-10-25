 

Мнение: Снайпер надежнее «новичка»?

25.10.2020, 2:30, Разное

В поселке Великое под Выборгом убили бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова.

Очевидно, что это была заказная ликвидация человека, про которого злые языки поговаривали, что он был «теневым хозяином» Выборга….

«Фонтанка» пишет, что Петров приехал в свой коттедж попариться в бане. Попарился, выбежал из парилки, чтобы окунуться в реку. И тут прозвучал выстрел….

По предварительной версии, стрелял снайпер. С лежки на противоположном берегу реки. Одного выстрела хватило, чтобы вычеркнуть Петрова из списка живых.

И никакой «новичок» не понадобился….

На снимке: Александр Петров на фестивале «Окно в Европу»,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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