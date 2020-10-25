 

За что обидели Лозу – Личное мнение

25.10.2020, 1:45, Разное

Музыкант Юрий Лоза — очень талантливый. Написал песню Плот и даже исполнил её много раз.

Как и любой чрезмерно талантливый человек, Юрий ревностно относится к одной своей песне. Говорят, разрешает её исполнять никому.

Я бы никогда не обратила внимание на новость, что Лоза подаёт в суд на Первый канал и участницу Голоса, спевшую Плот, если бы не досмотрела всё видео до середины. Вот вам тот самый кусок

https://t.me/lenamiro/7383
Фото: Телеграм

Молодая девочка прекрасно исполнила прекрасную песню. Казалось бы, какой нахрен суд? Радоваться нужно, что твою песню снова услышали миллионы людей.

Но что мы, зрители, увидели после её исполнения?

Какая-то Баста смачно обмазала пенсионера говнищем. Молодой, но уже всеми забытый исполнитель рэпа, выставил Юрия невменяемым человеком, который совершенно неадекватно реагирует на людей.

Затем в разговор вступил Валерий Сюткин, которого в Интернете знают только по мему про насилие над женщинами. Его история оказалась ещё хуже.

Якобы, ещё в давние времена, пьяный Юрий среди ночи завалился к музыкантам и выставил весь коллектив по росту. Орал, что с пьянством пора завязывать, а сам еле стоял на ногах.

Как считает Валерий Сюткин, та ситуация прекрасно характеризует Лозу.

На мой скромный взгляд, это не Лоза подал в суд на девочку-исполнительницу. Это создатели Голоса его спровоцировали, чтобы поднять свои рейтинги со дна.

Юрия Лозу, зная его импульсивность и эксцентричность, просто и логично вывели из себя.

Зачем взяли его святую песню без разрешения? Зачем стали говорить после её исполнения гадости? Они сознательно спровоцировали Лозу.

Бездушные люди.

Источник: Лена Миро



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