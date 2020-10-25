В РФ отреагировали на «секретные санкции» Лондона

25.10.2020, 1:08, Новости дня

Угрозы типа «мы сделаем вам больно, но не расскажем об этом» вызывают слишком много сомнений в практическом воплощении этой риторики. Так политолог Кира Годованюк прокомментировала газете ВЗГЛЯД заявление бывшего советника британского премьера о «скрытых санкциях» против РФ по делу Скрипалей.

«После инцидента в Солсбери со Скрипалем, истоки которого до сих пор не известны, Британия решила сделать из него широкую пиар-кампанию, которая до сих пор продолжается», – говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

В субботу бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и кабмина Марк Седвилл сообщил в газете Times, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении РФ кроме «видимых ответных мер» «ряд других скрытых мер». По словам Седвилла, это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие действия, о которых он «не может рассказать СМИ».

Напомним, Марк Седвилл занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.

Годованюк считает, что Лондон «выжимает» эту историю по двум основным направлениям: внутри- и внешнеполитическому. По первому – идет отвлечение внимания британцев от сложностей страны, прежде всего, проблем с Брекзитом, а по второму – Лондон хочет задать «экспертный тон» для Европы: как правильно санкционировать русских и защищаться от них.

«Нагнетая образ РФ как врага всего «цивилизованного мира», Соединенное Королевство хочет объединить вокруг себя своих союзников в Европе и других частях света как главного борца с «агрессией Москвы». И на этом пиарном направлении Лондон сделал уже очень много», – говорит эксперт. Годованюк отмечает, что сконструированный фактор «российской угрозы» в последние годы заметно изменил внутренний британский политический ландшафт в смысле усиления роли спецслужб, формирования военного бюджета, финансирования организаций, занимающихся кибербезопасностью и кибервойной. «И в этом смысле, британцы тоже стремятся стать экспертами и советниками для европейцев», – отмечает политолог.

При этом она обращает внимание на то, что практичные англичане не затрагиваются интересы тех граждан РФ, которые давно проживает в Великобритании, приобрел там недвижимость и вкладывает деньги в британскую экономику, хотя и не устают говорить о «незаконных потоках денег из России».

«Сложился образ Англии как международной денежной «прачечной», и ее власти, с одной стороны, постоянно намекают, что могут закрыть для российских олигархов эти возможности, а с другой – не очень-то сами в этом заинтересованы. Отсюда и все эти слова про «скрытые меры», «тайные санкции», – поясняет эксперт. По ее мнению, помимо широковещательной политической риторики, за этими словами ничего не стоит. «Такими заявлениями британские политики пытаются компенсировать ослабление роли в Европейском Союзе после скорого уже окончательного выхода из него Великобритании (завершения переходного периода)», – заключает Годованюк.

Напомним, посольство РФ в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот РФ.