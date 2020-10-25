 

Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тыс. рублей в месяц

25.10.2020, 0:48, Новости дня

Юморист Павел Воля высмеял слова своей супруги Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

Воля в начале скетча про женские и мужские траты отметил, что хочет начать с «новости, которая его касается непосредственно», и процитировал заявление супруги.

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Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 22 Окт 2020 в 12:03 PDT

«Я могу прожить на 50 тыс. в месяц» (…) Скажи, а чего я пыжусь-то так?», – иронизирует юморист.

При этом он добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, так как раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.

Ранее шоумен и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты в ситуации с коронавирусом «не имеют ни копейки».



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