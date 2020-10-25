Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тыс. рублей в месяц
25.10.2020, 0:48, Новости дня
Юморист Павел Воля высмеял слова своей супруги Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц.
Воля в начале скетча про женские и мужские траты отметил, что хочет начать с «новости, которая его касается непосредственно», и процитировал заявление супруги.
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«Я могу прожить на 50 тыс. в месяц» (…) Скажи, а чего я пыжусь-то так?», – иронизирует юморист.
При этом он добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, так как раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.
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