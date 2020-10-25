 

Для Украины лучше, если на выборах в США победит Байден – Климкин

25.10.2020, 0:35, Новости дня

Для Украины будет лучше, если на выборах президента США выиграет представитель Демократической партии Джо Байден, а не нынешний глава Белого дома, представитель Республиканской партии США Дональд Трамп.

Такое мнение выразил 24 октября в эфире телеканала “Украина 24” бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Байден даст больше позитивного драйвера Украине, так как у Трампа сформировалось отношение к Украине как к коррупционной реальности, и я думаю, что это отношение не изменится”, – сказал он.

По словам украинского дипломата, Байден “будет лучше для украинских реформ”.

“Из-за этих всех разговоров, бесконечных выдумок вокруг Burisma у Байдена просто обязательство подтолкнуть и доказать, что реформы в Украине для него важны как для политика. Что касается внешнего измерения, я считаю, что при демократической администрации у нас появятся новые возможности, которых не было”, – объяснил Климкин.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Результаты опроса радиостанции NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist, опубликованные 18 сентября, показали, что Трамп уступает Байдену девять процентных пунктов.

Хантер Байден, сын Джо Байдена, работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко говорил, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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