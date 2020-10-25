США провели секретные учения в Германии
25.10.2020, 0:35, Новости дня
Европейское командование Вооруженных сил США EUCOM, которое базируется в немецком Штутгарте, 23 октября завершило в Германии секретные учения “Austere Challenge 2021”, пишет газета Минобороны США Stars and Stripes.
Генерал-майор Джон Бойд, директор EUCOM по учениям, рассказал изданию, что в “Austere Challenge 2021” приняли участие около 4400 американских военных.
Учения, целью которых была оценка готовности штаба реагировать на угрозу войны, продолжались неделю: военнослужащие США отрабатывали взаимодействие авиации, флота, наземных, космических войск, киберподразделений.
“Они имеют широкую направленность”, – сказал Бойд, однако детали сценария учений не раскрывают.
EUCOM проводит “Austere Challenge” с 1990 года, в последние пять лет на фоне озабоченности политикой России их усложняют, командование переориентировалось на командные и командно-штабные учения, пишет газета.
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