 

Зеленский попросил у ООН помощи в обеспечении Донбасса питьевой водой

25.10.2020, 0:35, Новости дня

Организация объединенных Наций может помочь Украине в решении проблем с питьевой водой на Донбассе. Об этом 24 октября заявил на встрече в Киеве с координатором ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует сайт главы государства.

“Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, – это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие “Вода Донбасса” обеспечивает весь Донбасс – не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован”, – сказал Зеленский.

По его словам, речь идет и о реконструкции, и о строительстве сети водопровода.

Президент отметил, что Украина заинтересована в активном привлечении ООН “к преодолению вызовов, связанных с российской агрессией в Крыму и на Донбассе”.

“Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса, гуманитарную поддержку и восстановление Донбасса, в частности инфраструктурные проекты”, – отметили в Офисе президента Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В состав “Воды Донбасса” входят девять фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станции, 24 канализационных очистных сооружения, 74 канализационно-насосных станции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Полиции Гонконга разрешили проводить обыски без ордера

24.09 / Республиканцы в Конгрессе подчеркнули необходимость мирной передачи власти

14.08 / Сенаторы США призвали Госдеп и ЕС подготовить санкции против Турции

19.07 / Министр торговли США госпитализирован

24.06 / ВШЭ стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов ТНЕ

30.09 / Первые дебаты Трампа и Байдена. Онлайн-трансляция с переводом на русский

08.09 / Американская публицистка – темнокожих американцев сейчас отупляют, как во времена рабовладельцев

14.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

23.08 / Сегодня в Минске пройдет протестный марш. В город уже стягивают военную спецтехнику

22.10 / Washington Examiner – за две недели до выборов у адвоката Трампа оказался компромат на сына Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска