 

Мнение: Александр Саверский. Как готовили эту диверсию

25.10.2020, 0:15, Разное

42 минуты интервью, но оно точно того стоит

Почему модное заболевание вызванное одной инфекций было причислено к разряду одного из самых опасных тогда, когда к этому не было никаких оснований? Почему для борьбы с одним из видов ОРВИ была выбрана самая неподходящая методика? Как власти использовали сложившуюся ситуацию для серьёзного наступления на базовые свободы граждан? На эти и другие вопросы отвечает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

Кто дружит с подкастами – то же самое в аудиоформате

Источник: Эль Мюрид



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