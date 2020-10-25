Бишкек не исключил расширения российской авиабазы Кант

25.10.2020, 0:08, Новости дня

Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиационной базы Кант по инициативе Москвы или Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил министр иностранных дел страны Руслан Казакбаев.

«Что касается базы Кант, то наша твердая позиции – сохранение этой базы. Никого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет. О ее расширении мы готовы будем разговаривать, если российская сторона или страны ОДКБ инициируют такой вопрос. Конечно, будем обсуждать. Сперва пусть будет предложение», – передает слова министра РИА «Новости».

Между тем сообщается, что первый зарубежный визит исполняющего обязанности президента, премьер-министра Киргирзии Садыра Жапарова состоится в Россию. Бишкек попросил Москву согласовать дату в независимости от политических событий в республике.

«Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане. Есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву. Мы обсуждали это с коллегами во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым и в администрации (президента России). Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», – сообщил Казакбаев.

«Я просил, чтобы визит был независимо от политических событий. Наши стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда», – сказал глава МИД Киргизии.

По его словам, Москва оказала серьезную поддержку Бишкеку в стабилизации ситуации после выборов. Казакбаев признал, что в это время в стране возник вакуум власти и политический кризис, выражавшийся в противостоянии легитимного президента и определенных политических сил.

«Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь РФ и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку. Это была консультативная, информационная, моральная поддержка как стратегического партнера и союзника», – подчеркнул он.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Неделю назад президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.

Российская авиабаза «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.