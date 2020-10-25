 

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

25.10.2020, 0:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

За минувшие сутки в РФ выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6380 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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