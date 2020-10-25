 

«Безобразие»

25.10.2020, 0:00, Разное

Глава Минспорта прокомментировал нападение на главного арбитра после матча «Ахмат»—«Спартак».

Министр спорта Олег Матыцин назвал безобразием нападение на арбитра Богдана Головко, который накануне судил матч молодежных команд грозненского «Ахмата» и московского «Спартака». Свое отношение к инциденту чиновник высказал в эфире канала «Матч Страна».

«Просто безобразие. Такие вещи не только в спорте не должны происходить, а в принципе в жизни. Спорт — это платформа формирования культуры уважения. Мы всегда говорим, что основа — это уважение к сопернику, к судье. […] Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы дать правильную оценку этому поступку и наказать виновных», — пояснил министр.

На судью напали в Грозном после матча, который завершился со счетом 0:0. В пресс-службе Российской премьер-лиги заявили, что удары арбитру нанес представитель «Ахмата». Согласно протоколу встречи, с которым ознакомился «Спорт Экспресс», после финального свистка на поле вышли посторонние и «нанесли судье удар в область паха», а затем, уходя с поля, били его по ногам сзади и «толкали в спину». После этого они отправились в судейскую комнату и в нецензурной форме выразили арбитру свое недовольство.

В грозненском клубе утверждают, что поле выбежал не их представитель, а просто болельщик. Впрочем, за инцидент представители «Ахмата» извинились. «Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание», — пообещали в пресс-службе «Ахмата».

Источник: Новая газета



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