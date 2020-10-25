Как размножаются инопланетяне?

25.10.2020, 7:41, Разное

В научной фантастике речь зачастую заходит об искусственном размножении: обычно это касается клонирования людей для производства органов и евгеники, то есть отбора эмбрионов по заранее установленным критериям.

Научная фантастика обычно редко заостряет внимание на поле или размножении инопланетян. Некоторые произведения, тем не менее, рассказывают о межгалактической любви, похищениях и насильственных связях. Как это часто бывает, инопланетяне являются отражением наших страхов и потаенных фантазий. Кроме того, гибриды людей и пришельцев поднимают интересные вопросы в плане классификации и эволюции видов.

Хотя цикл воспроизводства некоторых инопланетян и был описан в мельчайших подробностях (это касается, например, биологических циклов и различных стадий развития ксеноморфов в фильме «Чужой»), к большинству научно-фантастических персонажей это никак не относится. Даже если пришельцы и гуманоидной формы, об их размножении (половым или каким-то иным путем) обычно не говорится почти ничего.

Напомним, что на Земле пол вовсе не является неотъемлемой характеристикой каждого вида: воспроизводство большинства организмов (бактерии, растения, грибы, а также плоские и кольчатые черви) происходит вегетативным путем, то есть простым клеточным делением с удвоением генетического наследия хромосом. Такой вид размножения гораздо проще полового: для него достаточно лишь почки или черенка. Вегетативное размножение эффективней и с точки зрения количества потомства. Тем не менее, оно становится препятствием для генетического смешения, потому что потомки, по сути, представляют собой клонов изначального организма. То же самое относится и к партеногенезу: одна самка (зачастую она становится королевой) производит на свет одинаковое потомство (самцов и самок). Такой тип воспроизводства существует у некоторых растений, насекомых и рептилий и в большинстве случаев ведет к формированию сложного матриархального общества.

Одновременно мужчина и женщина

Будь то партеногенез или вегетативное размножение, клоны все же появляются на свет естественным путем. Когда же клонирование становится искусственным, это вызывает опасения насчет того, что в будущем его объектами могут стать и люди в евгенических целях. Так, в «Звездных войнах» (Эпизод II: Атака клонов) обладающие развитыми биотехнологиями обитатели планеты Камино тайно выращивают и готовят армию клонов на основе генов самого опасного охотника за головами. Чуть позже, в фильме «Остров» описывается стерильное подземное сообщество клонов: их растят как доноров органов для живущих на поверхности богачей.

К тому же, даже если размножение идет половым путем, оно вовсе не обязательно подразумевает наличие двух отдельных полов (мужской и женский), о чем свидетельствуют живущие на Земле гермафродиты: цветковые растения (мужские и женские половые органы, тычинки и пестики, находятся в одном цветке), а также сухопутные (улитка) и морские животные (рыба-клоун рождается самцом, а затем становится самкой). Не эта ли рыбка послужила источником вдохновения для романа Джона Варли «Золотой глобус», в котором генетически модифицированный актер по желанию меняет пол, чтобы в одиночку сыграть и Ромео, и Джульетту? Близкий контакт третьей степени касается третьего пола в «Сексоморфозе» Айердаля: в этой книге Эмелин, который(ая) может легко менять свой пол, пытается найти себя.

Кроме того, раз секс служит не только для размножения, но и для удовольствия, некоторые писатели изображают самые что ни на есть горячие сцены между людьми и пришельцами. Филипп Хосе Фармер стал одним из первопроходцев «эротической» научной фантастики: в «Любящих» (написанная в 1952 году повесть была не принята издателями, но в конечном итоге вышла в виде романа в 1961 году) автор описывает опасную связь мужчины, который бежит от сформировавшейся на Земле теократии, и прекрасной инопланетянки (она человек по форме, но инсектоид по сущности). Тем самым Фармер использовал секс как оружие социальной критики в пуританской Америке.

Таким образом, форма, тип, количество и способы применения половых органов зависят от миров и видов: на Земле гениталии насекомых настолько не похожи, что по ним отличают одни виды от других! На других планетах допускается все, если, конечно, размеры органов совместимы между собой. Когда же от этих межгалактических связей на свет появляются гибриды, их могут воспринимать совершенно по-разному. Звездное дитя, символ мира в сериале «V» Кеннета Джонсона, стал плодом любви активистки человеческого сопротивления и «ящера» с Сириуса, который прилетел для вторжения на Землю. Однако самый знаменитый гибрид в научной фантастике это, конечно же, Спок из «Звездного пути», символ межпланетного смешения рас и уважения к другим.

Этот сын землянки и вулканца поднимает интереснейшие вопросы в плане филогенеза и классификации видов. Как вообще назвать Спока? В зоологии нет четких правил, хотя обычно используется сочетание слогов из названий видов обоих родителей. Так, например, зеброид — это потомок осла и зебры (принадлежат к семейству лошадиных), естественный гибрид, которого наблюдал еще Дарвин в Южной Африке. Здесь нужно уточнить, что первую часть названия гибрида обычно дает отец: так, тигролев — это помесь тигра (Panthera tigris) и львицы (Panthera leo), тогда как лигр — потомок льва и тигрицы.

Таким образом, Спока можно было бы назвать «вулканином». Отметим также, что у него был сын, а значит он — способный к размножению гибрид. А этот факт в свою очередь говорит (по крайней мере, с позиций классической земной биологии) о том, что гены его родителей совместимы между собой. Таким образом, вулканцы и земляне относятся либо одному виду, либо к одному роду. Предположим, что Homo sapiens имеют приоритет перед вулканцами. В таком случае все жители Вулкана, в том числе и отец Спока, являются Homo sapiens vulcanensis (если принадлежат к одному виду) или Homo vulcanensis (если относятся к одному роду). Осталось лишь как-то объяснить присутствие рода Homo на планете Вулкан… Быть может, вулканцы — генетически модифицированные люди, которые приспособлены к жизни в этих условиях? Или же это мы — перебравшиеся на Землю вулканцы?

Эта мысль, кстати говоря, подводит нас к куда более серьезной гипотезе панспермии, из которой следует, что первые формы жизни на Земле были инопланетного происхождения, например, прибывшими из космоса на метеоритах аминокислотами.

Жан-Себастьен Стейер, палеонтолог из Национального центра научных исследований

Ролан Леук, астрофизик из Научного центра Сакле