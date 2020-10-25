Фил Шнайдер против правительства США и инопланетян

25.10.2020, 7:21, Разное

В 1995 году по США разъезжал с публичными лекциями некто Фил Шнайдер. В своих выступлениях он утверждал, что правительство США давно установило тесный контакт с инопланетянами и осуществляет совместные с ними проекты. «Я не предполагаю, я знаю, потому что сам долгое время принимал участие в одном из таких проектов и имел доступ к документам высокой степени секретности».

«Правдоискатель» Фил Шнайдер

Каждый наемный работник прежде чем получить допуск к секретам фирмы клянется хранить все узнанное им в тайне. Гордые оказанным доверием, с трепетом открывают «посвященные» папки с секретными документами. Для многих это становится шоком. Методы работы компании не всегда укладываются в рамки морально-этических норм, а иногда носят откровенно криминальный характер.

Не все способны это принять. И тогда в печати появляются разоблачительные интервью, в которых сотрудники фирм рассказывают всю ставшую им известной правду о темных делах родной корпорации. В США их называют «правдоискателями». За «правдоискательство» часто расплачиваются утерей работы, репутацией, экономической безопасностью. В США действуют законы федерального и местного уровня, защищающие таких людей.

Фил Шнайдер был типичным «правдоискателем». Но, в отличие от прочих, он работал на правительство, а значит, никакие законы о защите «правдоискателей» на него не распространялись.

Фил был высококвалифицированным геологом и горным инженером и в конце 70-х был привлечен к строительству секретных подземных баз, как на территории США, так и за ее пределами. Постепенно его уровень допуска к секретным проектам повышался. В 1979 году он был направлен на базу «Дульсе» в Нью-Мексико.

Бойня в «Дульсе»

Предстояло углубление и расширение уже существующей подземной базы. «Дульсе» имела несколько уровней и уходила на 2,5 мили в глубину. Группа Шнайдера бурила скважины, Фил спускался в них, исследовал породу и определял количество и тип взрывчатки, необходимой для расширения подземных полостей. Все работы проходили под охраной «зеленых беретов», что Шнайдера немного удивляло: понятно, что объект секретный, но от кого обороняться под землей? Оказалось, что было от кого.

Во время одного из спусков Шнайдер и его группа обнаружили огромную каверну (полость), заполненную гуманоидами. Завязалась перестрелка, в которой погибли 66 спецназовцев. Сам Шнайдер получил ранение в грудь (ожог) от неизвестного оружия и потерял несколько пальцев на левой руке. Из всей группы кроме него уцелело всего двое.

После происшествия в «Дульсе» уровень допуска к секретным документам и проектам для Шнайдера повысили и он узнал о существовании секретного соглашения между правительством США и инопланетянами.

«Greada Treaty» (Греадское соглашение)

Проблемой НЛО специально созданная по заданию правительства США организация занималась с 1933 года. По результатам исследований в 1935 наличие на Земле инопланетян было признано как факт. В течение последующих 20 лет сотрудники пытались выяснить намерения космических пришельцев и установить с ними контакт. Это произошло в 1954 году, 20-21 февраля президент Дуайт Эйзенхауэр встретился с представителями инопланетной цивилизации.

Первая встреча оказалась безрезультатной. Инопланетяне отказались передавать землянам в лице американцев какие-либо передовые технологии, зато потребовали прекратить разработку определенных видов оружия. США не соглашались останавливать свои военные проекты и, конечно же, не могли поручиться в этом за весь мир.

Контакты продолжались, и в результате было заключено т.н. «Греадское соглашение». На чем сошлись договаривающиеся стороны:

Пришельцы не вмешиваются в дела землян.

Земляне (правительство США) держат в тайне факт присутствия инопланетян на Земле.

Пришельцы помогают в техническом развитии. Это касается только американской нации.

Пришельцы могут брать в научных целях людей и животных. Люди после исследований возвращаются обратно, воспоминания о контактах с инопланетянами из их памяти удаляются.

Следствием этого договора и было создание многочисленных подземных баз, на которых земляне овладевали внеземными технологиями, а инопланетяне проводили свои эксперименты на «человеческом материале». По заявлениям Шнайдера на территории США было построено около 130 таких баз. Сам он мог назвать только две, в которых был лично: база «Дульсе» (штат Невада) и база в «Зоне 51» (штат Нью-Мексико).

Причины «бойни в Дульсе» оставались для него неясными, руководство объяснило перестрелку «печальным недоразумением».

Отступник

С течением времени Фил все чаще убеждался, что инопланетяне давно отказались от соблюдения договора. Да, они продолжают передавать технологии. Многие передовые разработки американской оборонной промышленности были сделаны с их помощью.

Но одновременно все большее количество людей начало пропадать бесследно. И главное: Фил сам перестал не верить, что работает во благо американской нации и всего мира. В будущем он видел установление Нового Мирового Порядка, в котором главенствовать будут инопланетяне и узкая прослойка земной аристократии. А подавляющей части землян предстояло стать бессловесными рабами на своей планете.

В 1994 году Шнайдер прервал свое сотрудничество с государственными структурами США и ушел «на вольные хлеба». Работу геолога он начал совмещать с публичными лекциями в США и Канаде, побывал в Англии и Японии. Во время своих выступлений Фил Шнайдер постоянно повторял: «Я не призываю вас слепо верить мне. Сомневайтесь, сопоставляйте известные факты, думайте».

Следуя совету Фила, не будем слепо полагаться на его слова. Есть ли что-нибудь кроме его слов? Практически нет. На лекциях Шнайдер демонстрировал образцы неких материалов, якобы полученных с применением внеземных технологий, но ни одного документа, ни одной фотографии, ни одного метра кинопленки. И все же кое-что есть – показания иных свидетелей. Фил был не единственным, кто рассказывал о базе «Дульсе» и не единственным, кто знал о бойне 1979 года.

Поль Бенневиц

В конце 1979 года специалист в области электроники Поль Бенневиц перехватил несколько неясных радиосообщений. Через 15 месяцев у него было уже несколько десятков перехваченных радио- и телетрансляций. Он отследил их направленность и смог установить местонахождение точки приема – гора Арчулета-Меса близ Дульсе. Поскольку никаких сооружений в том районе не было, Бенневиц пришел к выводу, что объект находится под землей.

Он объездил штат и нашел несколько людей, который утверждали, что были похищены инопланетянами и доставлены на подземную базу в Дульсе, где над ними проводили эксперименты.

Мирна Хансен, погруженная в гипноз, описала лабораторию инопланетян, емкости, заполненные частями человеческих тел и людей, погруженных в жидкий азот.

В 1980 году Поль предоставил все собранные им материалы официальным лицам, однако расследование вылилось в масштабную кампанию травли Бенневица и дискредитацию собранных им материалов. Кончилось это все для «правдоискателя» нервным срывом, после которого он ушел из НЛО-проблематики.

Томас Кастелло

Томас Кастелло работал на подземной базе «Дульсе» в качестве специалиста службы безопасности – в его ведении находились камеры видеонаблюдения. Он также знал об инциденте 1979 года, но, в отличие от Шнайдера, знал подоплеку произошедшего.

На самых нижних – 6-м и 7-м уровнях базы инопланетянами проводились масштабные медицинские эксперименты над людьми. В нарушение подписанного соглашения, они перестали предоставлять землянам результаты своих исследований, что вызвало неудовольствие спецслужб. Было решено «проучить зарвавшихся гостей». Спецотряд с помощью Шнайдера должен был проникнуть на нижние, закрытые для землян, этажи базы. Поддержку бойцам должны были оказать сотрудники базы-земляне. Однако «Война в Дульсе» окончилась не в пользу спецназовцев.

Замолчавший навсегда

В течение 1995 года Шнайдер прочел более 30 лекций. Что это было: грандиозная мистификация или Фил действительно приподнял завесу тайны? Он обещал предоставить документы и доказательства, но намерения своего не исполнил: 11 января 1996 года Фила Шнайдера нашли мертвым в его квартире, шея была обмотана проводами. Полиция квалифицировала смерть как самоубийство. Больше он никому ничего не расскажет.