Ефремов рассказал о своих планах в колонии

24.10.2020, 23:48, Новости дня

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов в письме правозащитнице Зое Световой рассказал о планах создать Русский тюремный театр.

«Михаил Ефремов ответил мне на мое письмо в СИЗО. … Михаил написал, что ожидал подобного решения суда, потому что на суд опять пришел (адвокат Александр) Добровинский со своими адвокатами. «Мое такси явно кто-то заказал», – написал мне Ефремов и добавил, что не унывает, продолжает думать о Русском тюремном театре», – пишет Светова в Facebook.

По ее словам, Ефремов «представляет себе мюзикл с танцами и песнями охранников, заключенных и родственников, а также с арией ОНК (Общественной наблюдательной комиссии)».

Тем временем сестра Ефремова – Анастасия опубликовала в соцсетях пост, в котором пожелала «этой мерзейшей четверке» смерти от коронавируса за глумление над ее «прекрасным братом», однако спустя некоторое время она удалила запись.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».