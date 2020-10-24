Налог на бездетность – Личное мнение

24.10.2020, 23:45, Разное

Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая (эксперт Общероссийского народного фронта) предложила ввести в России налог на бездетность.



Фото: Соцсети

Холёная и небездетная бабища захотела взимать деньги, например, с меня.

Зря. Очень зря. Не попалась бы мне на глаза — жила бы и дальше себе припеваючи за наш с вами счёт.

Я же решила покопаться в документах организации, которую возглавляет эта ярко накрашенная женщина с холодным взглядом.

Нашла на сайте бухгалтерскую отчётность за 2019 год. Расходы — в тыс. руб.



Фото: Моё

Обратите внимание на графу «Иные мероприятия» в расходах. Да, именно так: 18 лямов — на иные мероприятия. Неплохо живёт «Совет матерей». Очень даже хорошо живёт, не находите?

Вообще, мне мне интересно: какие такие «иные мероприятия»? А вам интересно?

Уверена: ни один человек в здравом уме, заработавший сам свои деньги, не понесёт этой тётке пожертвование.

Кто спонсор? Очередные «Вертолёты России», несущие наши с вами деньги на юбилей забывшей, как петь, зажравшейся хабалке Пугачёвой?

Нет, мне, правда, очень и очень интересно: кто спонсор «Совета матерей»? На какие деньги существует организация, руководитель которой дословно ляпнула следующее:

«Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит».

Ты в себе, псевдопатриотка драная? Это я, что ли, получается, не люблю детей, раз их не рожаю?

Мы с вами, мои хорошие, сделали для детей России в сотни раз больше, чем эта инстаграмная лизоблюдка.

Вот каким творчеством, какой общественно-полезной деятельностью занимается руководитель «Совета матерей России» в Инстаграме. Полюбуйтесь!



Фото: Соцсети

Пока ты, сидя на подсосе из наших налогов, обеспечиваешь своим сытым детям светлое будущее, я и мои читатели — простые люди — ежегодно вытаскиваем с того света десятки детей. Детей, на лечение которых у нашего государства денег почему-то нет, а на содержание таких подхалимок, как ты, выступающих с нацистскими инициативами, почему-то есть.

Я очень люблю детей, но у меня их нет. Это — мой выбор, к которому ни вульгарная тётка в красном, ни Президент Путин, ни государство российское не имеют и не должны иметь никакого отношения.

Понимаю: подавляющее большинство из вас сделали другой выбор. Понимаю и поддерживаю. Повторю: я обожаю детей.

Но вы, мои хорошие, хоть и сделали иной выбор, не должны поддерживать нацистские инициативы.

Сегодня введут налог на бездетность, завтра — на отсутствие второго ребёнка, послезавтра запретят делать аборты тем, кто ещё не готов рожать, а через 10 лет ваша выросшая умница-дочка не сможет сделать аборт, даже если если у плода обнаружены большие отклонения в развитии или он нежизнеспособен.

Никто и никогда не закручивает гайки сразу. Это — постепенный процесс, который всегда начинается с инициатив, которые лично вас не касаются и даже вам кажутся выгодны, но всегда заканчивается ужасом, который коснётся каждого.

Задумайтесь об этом.