Мнение: Третий глаз

24.10.2020, 23:15, Разное

Вернемся к теме фундамента границ.

Какую главную ошибку совершают люди, когда говорят о границах?

Они считают, что их границы – это то, что другие не должны нарушать.

Поэтому все советы сводятся к тому, что надо осознать свои права и потом их защищать.

Порефлексировать, осознать, чего хочется, и защищать это “право”.

Права считаются равносильны желаниями.

На самом деле для формирования хороших границ нужно нечто совсем иное.

Нужно осознать права других людей и ограничить свои желания так, чтобы не посягать на чужие права.

Если вы вспомните все письма в эволюциолаб, где с авторами плохо обращались, действительно плохо, били их или оскорбляли, унижали, обирали и демонстративно им изменяли с разными тиграми в гаражах, вы можете увидеть главное, что объединяло всех этих авторов.

Они находились в эмоциональной зависимости от партнеров.

Материальная зависимость могла быть или не быть. Часто эмоционально зависимые наоборот вкладываются материально больше. А вот эмоциональная зависимость обязательно есть у тех, кто терпит или не замечает плохое к себе отношение.

Вот это – очень плохие границы. Быть в эмоциональной зависимости от другого человека, особенно безразличного, может только человек с очень плохими границами. Этот человек – в слиянии, он воспринимает второго как свое продолжение, как свою часть.

Если бы зависимый научился уважать своего партнера и видеть в нем отдельное, независимое от себя живое существо, с собственной волей, собственными интересами, эмоциональная зависимость исчезла бы. А с ней исчезла бы и его ущербность, слабость, уязвимость, готовность сливать свои ресурсы, лишь бы оставаться рядом. Для него стала бы возможной только связь на основе взаимной симпатии.

Большинство идут по противоположному пути. Они пытаются осознать свои права (=желания) и защищать их. Так мужчина, ставший ковриком, требует у жены уважения, требует выгнать тигру из гаража, требует компенсировать ему все его материальные вложения. Он превращается в агрессора и даже насильника, не прекращая быть все тем же ковриком. Проблема его усугубляется.

Сливы заканчиваются в тот момент, когда человек начинает замечать чужую волю и осознает, что не можете присвоить другого.

А когда начинается рыбалка?

Когда вы не только замечаете чужую волю, но и можете обратить ее в свою сторону.

Почему рапанам опасно учиться рыбалке?

Потому что человек с плохими границами уверен, что рыбалка – это способ незаметно надавить на чужую волю, заставить другого человека делать то, что хочется ему. Вместо рыбацких инструментов растет арсенал его черного чемоданчика, множатся и усложняются пыточные инструменты

Если рапан активно учится рыбалке, он превращается в кровожадного рапана.

Крючок рассматривается как способ влезть в границы и зацепить, словно речь о вязальном крючке, которым нужно сделать петлю на нитке и вплести ее в желаемый узор.

Шар воспринимается как способ прицелиться и попасть в какое-то слабое место, чтобы вызвать рефлекс оживления как у собаки Павлова.

Корм – это наживка, чтобы покачать перед носом и, когда схватит, тащить к себе.

Пика – это палка с гвоздем, чтобы придать чужому телу нужное себе направление.

Так “рыбацкие инструмент” становятся модификациями щипцов.

Чего бы ни делал человек с плохими границами, у него всегда получатся щипцы.

Довольно смешно в этой связи, что многие думают, будто тайные знания нужно скрывать, чтобы непосвященные не получили слишком много власти.

Наоборот. Если тайные знания и скрывались, то лишь для того, чтобы непосвященные не расшибли себе носы и лбы.

Я писала, что фундамент границ – это умение различать рефлексию и речь.

Речь обращена к другим, рефлексия обращена к себе.

Но если у человека нет себя или он очень плохо отличает себя от других, а других от себя, он не может различить рефлексию и речь и не понимает, зачем их различать.

Другие в его картине мира созданы для того, чтобы он мог выразить свои чувства и желания.

Поэтому вся его речь, обращенная к другим, это выражение его чувств и желаний.

Центр – он сам, остальные периферия, это называется эгоцентризм.

Эгоцентричная речь – это рефлексия вслух: чего вы чувствуете, чего вы хотите, чего вам нравится, а что не нравится.

Рыбак имеет совсем другую картину мира.

В его картине мира у каждого человека свой центр и, общаясь с другими людьми, он осознает себя их периферией. Он всего лишь дополнение к чужим картинам мира, но при этом центр своей картины мира. С точки зрения поля он центральная фигура своего поля, но периферийная фигура в полях других людей.

У рыбака два глаза, умеющих смотреть одновременно. У рапана один глаз, у рыбы два, но не таких как у рыбака, а по разным сторонам головы, так, что каждый глаз видит сам по себе.



Это значит, что если рыба видит в центре себя, то остальные периферия, а если видит в центре других, то она периферия. Одновременно видеть себя и в центре и на периферии рыба не может, потому что для этого надо понимать, что поле не общее, а у каждого свое, и общее поле образуется только наложением разных полей, которые остаются разными, пока речь идет о субъектах.

Большинство моих постоянных читателей с точки зрения границ находятся на стадии рыб. Они уже осознают чужую субъектность, но у них никак не получается смотреть обоими глазами одновременно. Они смотрят то одним глазом, то другим.

Ставят другого человека в центр и начинают его щипцевать с периферии и(или) сливаться.

Ставят в центр себя и огораживаются стенами башни.

Чтобы видеть в центре своего поля себя, а в центре чужого поля – другого, но уметь накладывать две эти картины одну на другую, надо научиться смотреть двумя глазами сразу, а по сути третьим глазом – дающим одновременное двустороннее видение.

Завтра во второй половине дня я буду продавать места на новое тестирование, задания которого направлены на развитие вот такого одновременного зрения.

Сегодня или завтра подробней расскажу про этот тест. Тест будет днем 01.11.20.

В чем заключается этот навык, который можно называть навыком двустороннего видения?

“За себя и за того парня” как в песне на стихи Рождественского, хотя там шла речь немного о другом, но тоже об эмпатии.

Если вы обратили внимания на диалоги нерыб, которые мы время от времени разбираем, вы могли заметить, что они говорят только то, что им выгодно, но это не значит, что они врут или притворяются. Они говорят только то, что действительно чувствуют, в этом проявляется их самоуважение, они не предают себя. Но они говорят не все, что чувствуют, а только то, что с их точки зрения надо знать о них другому, слышать от них другому. В этом проявляется их уважение к другому.

Это как наложение сфер. Помните как из пересечения двух сфер образуется красное поле?

Только то из ваших мыслей, что надо знать другому.

Это и значит использовать речь для общения, для коммуникации, осознавать, что когда вы произносите вслух – это уже адресно, это уже чтобы быть услышанным, это уже обращение к тем, кто слышит. И это может быть использовано ими и вы должны это хорошо осознавать. Именно для того вы и озвучиваете, чтобы сделать это услышанным другим, чтобы он мог это использовать, как хочет, по собственной воле. Вы совершаете эту трансакцию и передаете другому нечто о себе и от себя.

А он волен делать с этим что угодно. Может совершить ответную трансакцию, может промолчать, может поступить как-то иначе.

Ничего фальшивого, специального, не имеющего искренней, чувственной основы вы не произносите. Это означало бы, что вы пытаетесь манипулировать другим, обманывая его. Нет, вы говорите всегда честно, но ту часть, которая касается другого и полезна для ваших отношений, как вы это понимаете. Иногда полезен конфликт, но вы должны осознавать это, а не просто выплескивать что-то из себя, надеясь, что другой это пропустит мимо ушей или среагирует так, как вы хотите. В этом проявится неуважение к другому, а в конечном итоге и к себе тоже.

Так и выходит, что двойное видение выгодно обоим, поскольку делает вас участником сознательного общения, позволяет строить связи с теми, с кем вы хотите их построить, рвать связи с теми, с кем вы хотите их порвать. Второму это тоже выгодно, поскольку позволяет строить с вами взаимную связь или не иметь связи, если вы этого не хотите или он этого не хочет. У вас не возникает ситуации, когда вы хотите связи, но рушите решетом и багами, или когда человек не хочет с вами связи, а вы держите его, рассказывая ему, как любите его и как вам больно, поскольку привыкли рефлексировать вслух.

От того самого навыка происходит и привычка никогда не вести внутренние диалоги, но с этой частью фундамента границ разберемся отдельно.

Пока предлагаю привести примеры, как рапаны (люди с односторонним, эгоцентричным видением, “одноглазые”) представляют себе крючки и шары, как рыбы (люди, умеющие смотреть либо с одной стороны, либо с другой, но никогда не одновременно, “двуглазые”) используют крючки и шары, когда пытаются это делать, и как нерыбы (люди, у которых появляется одновременное видение, то есть тот самый “третий глаз”).

Примеры можно моделировать. А то в игре никто почти не смог смоделировать живые ситуации, все пытались схематично что-то передавать.

Понятно, чем схема отличается от живого отображения? Кто может сформулировать?