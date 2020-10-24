Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

24.10.2020, 23:08, Новости дня

Баку сообщил о сбитом азербайджанскими подразделениями ПВО боевом самолете армянских ВСС.

«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении», – сказано в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Тем временем в министерстве обороны Армении опровергли заявление Баку.

«Заявление Азербайджана о сбитом армянском самолете – это абсолютная ложь», – написала в Twitter пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

Ранее армянская сторона сообщала о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.