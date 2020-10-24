Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

24.10.2020, 23:08, Новости дня

Командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексей Марков погиб в результате ДТП, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

«Очередная трагическая весть. В результате ДТП погиб боевой товарищ, настоящий патриот, Марков Алексей «Добрый»… Земля тебе пухом брат», – написал в Telegram Марочко, не уточнив обстоятельства аварии.

Взвод «Призрак» основали в Луганске в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.

В 2015 году погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Его автомобиль был взорван, после чего обстрелян из пулемета на трассе Перевальск – Луганск в районе Алчевска.