 

Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

24.10.2020, 23:08, Новости дня

Командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексей Марков погиб в результате ДТП, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

«Очередная трагическая весть. В результате ДТП погиб боевой товарищ, настоящий патриот, Марков Алексей «Добрый»… Земля тебе пухом брат», – написал в Telegram Марочко, не уточнив обстоятельства аварии.

Взвод «Призрак» основали в Луганске в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.

В 2015 году погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Его автомобиль был взорван, после чего обстрелян из пулемета на трассе Перевальск – Луганск в районе Алчевска.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / На Украине начали расследовать попытку подрыва поезда с бензином из Белоруссии

14.07 / Калифорния вновь закрывается из-за роста заболеваемости COVID-19

27.06 / «Талибан» опроверг связь с российскими разведчиками

29.07 / Мутаций коронавируса в РФ не выявили

17.08 / Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

06.09 / Жертвами коронавируса в мире стали почти 880 тыс. человек

29.09 / Рубль вырос к доллару

08.10 / Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке

26.07 / Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года

08.07 / Подыгрывание Кремлю или разоблачение Порошенко? В соцсетях обсуждают перепалку Верещук с Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска