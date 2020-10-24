 

В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после взрыва в Азовском море

24.10.2020, 23:08, Новости дня

Находящийся в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» после взрыва получил сильные повреждения выше ватерлинии, вода на борт не поступает, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Правый борт сильно поврежден. Но повреждения выше ватерлинии, вода не поступает. Крен пока не увеличивается и составляет от 7 до 10 градусов», – сказали ТАСС в Росморречфлоте.

Там добавили, что для сохранения судна на плаву, возможно, понадобятся водоотливные средства. «В ближайшее время на борт танкера высадится первая группа специалистов, которые установят эти средства», – сообщили в Росморречфлоте, добавив, что танкер будет отбуксирован на якорную стоянку.

Также в ведомстве уточнили, что пожара на борту танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море не было. Сейчас рядом с танкером находятся спасательный катер и буксир. «(Спасательный буксир) «Меркурий» пока идет. Прибыли «Александр Сизонцев» и «Импульс», – сказали в ведомстве.

На сайте Морской спасательной службы уточняется, что «Александр Сизонцев» – это cпасательный катер-бонопостановщик. Он оснащен не только боновыми заграждениями, но также оборудованием для сбора нефтепродуктов в случае разлива.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. 



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