 

Сестра Ефремова после суда пожелала «мерзейшей четверке» смерти от COVID-19

24.10.2020, 22:48, Новости дня

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия опубликовала в соцсетях пост, в котором пожелала «этой мерзейшей четверке» смерти от коронавируса за глумление над ее «прекрасным братом», однако спустя некоторое время она удалила запись.

«Замечу апропо, что вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят», – говорилось в удаленном посте Ефремовой, скриншот которого опубликовал в Facebook журналист Олег Лурье.

При этом сестра актера сделала предположение, что не понесла бы наказание за такое преступление, поскольку она «в аффекте». «Я уже пять месяцев в аффекте. Только внутри. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», – написала родственница актера, добавив, что семья артиста сумеет справиться с трудностями, а сам Ефремов «соберется и сдюжит».

В Сети многие сочли, что проклятия адресованы родственникам погибшего Сергея Захарова и их адвокату Александру Добровинскому. При этом, как пишет Лурье, «комментаторы в Facebook поддержали Анастасию Ефремову в ее «праведном» гневе и страшных проклятьях».

«Семья Захаровых – ущербные людишки», «Захаровы и Добровинский продали душу дьяволу за 3 миллиона рублей», «Какая несправедливость, молимся за Мишу!», – пишут поклонники и друзья бывшего актера. Интересно получается: в том, что пьяный и обдолбанный Ефремов убил человека, оказывается, виноваты родственники умершего и их адвокат. А Миша «соберется и выдюжит». …  Ну, убил по пьяни какого-то плебея. И ладно: таких много по городу катается, а Миша – он один, великий и единственный, ему можно. Люди! Вы серьезно так думаете?» – возмутился журналист.

Сама Ефремова через некоторые время удалила пост, заявив о слежке за ее страницей в Facebook. «В связи с тотальной слежкой за моей страницей со стороны нехороших людей надо что-то предпринять. То ли совсем закрыть, то ли как-то разобраться с друзьями. … Мишка всегда говорил мне: «Фильтруй базар!», но я так и не научилась», – написала Ефремова в Facebook.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Макфол – Трамп безразличен к демократии и благожелателен к Путину

03.09 / Лесные пожары в Ростовской области привели к гибели человека

05.09 / Пушков объяснил отказ ЕС объявлять войну Лукашенко

28.06 / Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

03.08 / Пандемия коронавируса ударила по многим компаниям в сфере розничных продаж

06.10 / Стало известно об отставке ректора МГИМО

08.08 / Учителей не будут тестировать на коронавирус перед началом учебного года – Степанов

27.06 / “Впечатленный увиденным, Зеленский заявил”. Херсонские журналисты бойкотировали новости о визите президента из-за отказа в аккредитации

04.10 / “Температуры нет, ломок нет, а тест положительный”. Нардеп Ефимов сообщил, что заражен коронавирусом

22.10 / Назван срок достижения импортонезависимости российского космоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска