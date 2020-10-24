Мнение: Необходимо сделать так, чтобы Борисов был мертв
24.10.2020, 22:45, Разное
Документы 1957-го года посвященные рассмотрению вопроса о гибели личного охранника Кирова оперкомиссара Борисова , который "случайно" погиб в машине НКВД на следующий день после убийства Кирова Николаевым.
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http://istmat.info/node/63577 – полностью по ссылке (там еще несколько документов)
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РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.446 Л.73-96
http://istmat.info/node/63578 – цинк
Источник: Colonel Cassad
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