 

В Баку могут быть теракты и похищения иностранцев – посольство США

24.10.2020, 22:35, Новости дня

В столице Азербайджана Баку могут похитить иностранцев, в том числе американцев. Об этом 24 октября заявили в посольстве США в Азербайджане.

“Посольство США в Баку получило достоверные сведения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Баку, в том числе относительно таких отелей, как JW Marriott Absheron, а также потенциально других мест в Баку. Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы”, – говорится в сообщении.

Американские дипломаты призвали своих сограждан в Баку избегать скопления людей и “быть начеку”.

21 октября посольство США в Баку предупреждало о возможных угрозах для американцев, они были связаны с “продолжающимся обострением напряженности на Ближнем Востоке”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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