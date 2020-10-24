 

Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

24.10.2020, 22:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, 24 октября проголосовал на президентских выборах досрочно.

Он в защитной маске пришел на участок в библиотеке Вест-Палм во Флориде утром, а когда вышел, сказал журналистам, что проголосовал за “парня по имени Трамп”, запись общения главы Белого дома с журналистами обнародовала газета The Washington Post.

“Это было очень безопасное голосование, гораздо более безопасное, чем когда вы отправляете бюллетень по почте”, – заверил Трамп.

Радиостанция NPR отметила, что раньше Трамп голосовал и по почте, однако в последние месяцы критикует такой способ волеизъявления, “ложно утверждая, что это приводит к массовым фальсификациям”. После голосования он поехал на предвыборные митинги.

Соратник Трампа – вице-президент США Майк Пенс тоже голосовал лично – 23 октября в Индианаполисе, отмечает NPR.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Результаты опроса радиостанции NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist опубликованные 18 сентября, показали, что Трамп уступает девять процентных пунктов в рейтинге Байдену.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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