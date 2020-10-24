 

Эрдоган заявил, что Макрону следует пройти психическую проверку

24.10.2020, 22:35, Новости дня

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить психику, считает президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом он заявил 24 октября в провинции Кайсери, выступая перед представителями правящей партии, сообщает государственное турецкое агентство “Анадолу”.

Президент Турции отреагировал таким образом на слова Макрона об “исламском сепаратизме” и на мнение, что ислам переживает кризис “во всем мире”.

“Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране. Прежде всего [Макрону нужны] психологические проверки”, – сказал Эрдоган.

По его словам, выступая против мусульман, “Европа готовит свой собственный конец”.

“Если они не избавятся от этой болезни как можно скорее, она разрушит всю Европу изнутри”, – считает президент Турции.

Об “исламском сепаратизме” Макрон упоминал, в частности, 2 октября. BFMTV отмечает, что его речь была посвящена сепаратизму, при этом президент упоминал жестокое обращение со стороны исламистов в школьной среде.

Кроме того, после того, как профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати убили и обезглавили 16 октября за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, Макрон назвал произошедшее “характерным исламистским террористическим актом”. К убийству, по данным следствия, причастны исламисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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