Мнение: Метод Баффетта, как россиянам стать здоровее и налоговый вычет для спортсменов

24.10.2020, 22:20, Разное

1. Пожалуй, многие согласятся с тем, что самый надёжный секрет успеха — неспешная, постепенная, но упорная и продуманная работа в выбранном направлении. Этот простой подход надёжно работает, о чём пишет и Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/1684

Ув. Кримсон Альтер (sponsr.ru/crimsonanalytics), отличающийся редким чувством эпохи, поделился со мной потрясающим по силе диалогом, состоявшимся в 2013 году между известными американскими предпринимателями Джеффри Безосом и Уорреном Баффетом.

— Вот вы, — заявил Безос, — лучший инвестор в мире. Все это знают. Отчего же тогда все и каждый просто не копируют ваши действия?

Обладатель золотой карточки в Макдональдсе, легендарный скряга и легендарный же благотворитель Баффет ответил:

— Потому что никто не хочет разбогатеть медленно.

Строго говоря, перед нами, ув. друзья, универсальное объяснение любых загадок подобного рода.

Баффеты этого мира — скруджи и буки с носом картошкой — не бывают героями широких надеющихся разбогатеть масс. Герой должен иметь лицо и стан Мэттью Макконахи из х/ф «Джентльмены» и, главное, богатеть так, чтобы из процесса можно было нарезать клип. В идеале он должен богатеть на чём-нибудь нескучном (у героя Макконахи подземный бункер с травой, Безос доставляет всем всё, и какие-то люди даже заработали кучу денег, просто распаковывая с попискиванием посылки от Безоса, Маск запускает теслы) и немного волшебном (на этом фоне ничего скучнее Баффета с его ипотечной компанией, кока-колой и американ экспресс на свете нет — всё равно что инвестировать в автобусные остановки и в утренний сигнал будильника). Поэтому Баффета на свете как бы нет.

Но таких же игнорируемых баффетов легко найти везде. Они порой даже не люди, а предметы и занятия: например, ежеутренняя пятикилометровая прогулка — это баффет жизненного тонуса, но она не ответит вам, отчего все её не повторяют. Никто не хочет получать жизненный тонус за сорок восемь минут чапанья по не слишком живописным улицам и дворам.

В каждом спортзале поблёскивает металлом баффет физических сил и приятной внешности, но он не сможет объяснить вам, почему большинство спортклубов этого мира продают заведомо больше абонементов, чем в состоянии вместить клиентов (спортклубы знают, что клиенты набегают волнами После Праздников и Перед Сезоном, а затем неизбежен отлив — никто не хочет набираться сил медленно).

2. Две новости, плохая и хорошая:

https://lenta.ru/articles/2020/10/18/kardio/

Несколько лет назад ожирение имели в среднем 15 процентов людей, а сегодня — 16, но вот избыточная масса тела увеличилась с 35 до 44 процентов. За последние десять лет россияне в среднем прибавили по десять килограммов.

Другая глобальная проблема, которая очень сказывается на здоровье, — отсутствие физической активности. Раньше физкультурой занимались примерно 5 процентов граждан, сейчас — 15, но это очень мало. Некоторые говорят: «Я сельскохозяйственный работник, у меня физический труд». Но физический труд и физическая культура — разные вещи. Если вы будете ходить с лопатой в стиле спортивной ходьбы или бегать, или плавать, или танцевать хотя бы полчаса ежедневно, то риски формирования сердечно-сосудистых заболеваний будут снижаться. А когда у вас физический труд, то задействованы одни и те же мышцы, что ускоряет разрушение организма.

В статье по ссылке разбираются медицинские причины, по которым продолжительность жизни в России меньше, чем на Западе. Рецепты, как стать здоровее и жить дольше, в общем-то, давно известны, и качество медицины играет здесь далеко не главную роль.

Во-первых: регулярная физическая активность, умеренное сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Во-вторых, нужно в буквальном смысле следить за здоровьем, измерять давление, периодически проходить обследования. В стране может быть любая медицина, хорошая или плохая, однако если вы принципиально не пользуетесь её услугами и вовремя не диагностируете проблемы, врачи уже мало что смогут сделать.

3. Необычная инициатива Минфина. На этот раз речь идёт не об экономии или повышении налогов, а наоборот, о предоставлении налогового вычета с целью стимулирования развития спорта:

http://government.ru/news/40645/

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.