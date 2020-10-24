Мнение: Задвинутая сенсация

24.10.2020, 22:15, Разное

Израиль и Судан договорились при посредничестве США о нормализации отношений и прекращении состояния войны. Соглашение было достигнуто в пакете с решением Вашингтона об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм. Судан стал третьей арабской страной после ОАЭ и Бахрейна, заявившей о нормализации отношений с Израилем за последние два месяца. По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время еще пять арабских государств могут присоединиться к процессу нормализации отношений с Израилем.

Не будь сейчас всей этой истеричной пандемии террора по поводу коронавируса, даже одно это сообщение выглядело бы сенсацией мирового уровня. А вкупе с недавним открытием дипломатических отношений между Израилем, Бахрейном и ОАЭ – эффект был бы явно выше соглашения между Бегином и Садатом (за которое они, кстати, тогда получили Нобелевскую премию мира). На подходе, как заявил Трамп, еще пять арабских стран.

Вне всякого сомнения, речь идет о колоссальном достижении, которое "расшивает" многодесятилетнюю историю вражды и войн между арабами и израильтянами.

В медийный "минус" событию играет и то, что лавры посредника-миротворца вполне заслуженно получает Трамп, а признать его достижения, тем более сейчас, для демократов и их клиентов по всему миру – нож в печень. Поэтому событие проходит буквально фоном в информационной повестке. И уж точно не принесет Трампу его персональную премию мира, хотя говоря откровенно, здесь она выгледела бы более чем уместно.