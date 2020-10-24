 

Посетителей трех московских ТРЦ оштрафовали за нарушение масочного режима

24.10.2020, 22:08, Новости дня

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе рейдов по торгово-развлекательным центрам «Гагаринский», «Рио» и «Мега» оштрафовали 63 человек за отсутствие масок и перчаток.

Каждому из нарушителей был выписан штраф в размере 4 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой главного инспектора ОАТИ Романа Мешкова.

С 12 мая посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве обязали носить маски и перчатки. В случае, если покупатель отказывается надевать средства защиты или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

С начала текущей недели наличие масок и перчаток проверяется на всех станциях столичного метро.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.



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