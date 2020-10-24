Названа вероятная причина взрыва на танкере в Азовском море

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24.10.2020, 22:08, Новости дня

Взрыв на борту нефтяного танкера в Азовском море мог произойти из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ, сообщил представитель экстренных служб.

«Причина выясняется. По предварительной версии, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Сам танкер был пустой», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что танкер сейчас продолжает борьбу за живучесть. «Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21.13 ожидаем прибытие спасательных судов», – пояснили в ведомстве.

При этом источник в экстренных службах Краснодарского края заверил, что угрозы затопления танкера нет.

В ГУ МЧС по региону отметили, что на данный момент за бортом находятся четыре человека. «От оперативного дежурного новороссийского Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», – сказали там.

В субботу вечером в Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. Танкер прошел Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону.



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