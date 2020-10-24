 

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти российского подростка после обстрела Гянджи

24.10.2020, 22:00, Разное

Генеральная прокуратура Азербайджана сказала о смерти российского подростка, который был ранен в ходе обстрела Гянджи в минувшие выходные. Сообщение надзорного ведомства опубликовано на официальном портале.

«Гражданин Российской Федерации […] 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — уточнили в Генпрокуратуре.

17 октября Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле Гянджи — одного из крупнейших городов страны. Всего в результате обстрела в тот день, по данным Баку, погибли не менее 13 человек, еще 52 были ранены. Ереван, впрочем, отрицает свою причастность к произошедшему.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Во время переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.

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Источник: Новая газета



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