 

Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки Туктамышевой

24.10.2020, 21:48, Новости дня

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко остался недоволен работой судей, которые, по его мнению, плохо оценили прокат фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка РФ в Сочи.

«Хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за ее долголетие в спорте, за сложный контент программ и за ее сильный волевой характер. Какой Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не №3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте», – написал Плющенко в своем Instagram.

Он добавил, что продолжит критиковать судей, поскольку хочет двигать фигурное катание вперед и добиться справедливого судейства.

Между тем при подсчете баллов за короткую программу Туктамышевой произошла ошибка, пишет Sports.ru.

Первоначально выступление оценили в 76,36 балла, позднее сумма стала больше на один балл – 77,36, однако на распределение мест это не повлияло.



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