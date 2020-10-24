Мнение: Письмо: “Слишком хороша для него”

24.10.2020, 21:15, Разное

В этом письме сами найдите все моменты, где автор рефлексирует вслух вместо диалога с парнем.

И опишите, как это ей вредит. Можете даже понаблюдать, почему у нее так получается.

А потом еще найдите, где она ведет диалог с короной вместо рефлексии.

krona77

Здравствуйте, Эволюция. Я не так давно читаю ваш блог, поэтому никак не могу правильно понять реальную картину происходящего.

С молодым человеком , зовут его З мы были 2,5 года . Мне 36 лет , ему 31. У меня есть сын и у него тоже есть сын от первого брака . Я живу за городом в своём доме , он живет с родителями на окраине города . По финансам у нас доход примерно одинаковый . Это были очень сложные отношения , раньше я его обвиняла во всем и только сейчас начала понимать что я сама много чего безвозвратно испортила .

Вместе мы не жили , он ко мне не хотел , тк говорил неудобно ехать на работу , мне предлагал , но не настаивал , снять и переехать в однушку, но я тоже не хотела менять большой дом на маленькую квартиру , учитывая нас трое и у меня есть домашние животные . Всегда все было по одной схеме , он обещает приехать , ему становится лень и он теряется где то в клубе или баре , я устраиваю ему скандал и он меня бросает. Первый год я сама его возвращала, не хотела быть в ссоре , второй год мне надоело за ним бегать , поэтому расставания стали более длительные , но он через какое то время начинал писать , я тут же неслась к нему и мирилась . Последнее время в ссорах он начал оскорблять , посылать и даже были стычки . Так и жили месяц вместе , месяц врозь . Мне очень хочется понять в чем мой косяк в последнем расставании и его попытке примирения . Мне кажется что я не понимаю что то очень важное .

Он заболел ковидом , это выяснилось когда он был у меня за городом , я ему предложила остаться у меня , тк все равно мы все общались , а у него дома пожилые родители . Дома у меня всегда убрано , приготовлено , работал он удаленно в моем кабинете. Случилась ссора , я резко попросила дать мне его телефон и посмотреть с кем он весь вечер переписывается . Он дал и я увидела затертую переписку с девушкой , был скандал , если честно , то у меня прям крышу сорвало , что я его тут обстирываю , кормлю , пытаюсь не мешать , а он с телками переписывается , он сказал что это я должна его завоёвывать , тк я хочу семью , а он нет. И начал собирать вещи . Вечером он не уехал, таски оказалось дорого , попросил остаться до утра . Я его оставила в спальне , сама ушла спать вниз . Утром он сказал что готов остаться на условиях он переписывается с кем хочет , тусуется когда хочет , приезжает ко мне по возможности . Я сказала что так не будет . Он уехал .

Я через 2 недели сдала тест и уехала в Сочи . Он когда узнал , отписался в Инстаграмм , я тоже отписалась , а когда узнал что я уехала с девочками на спорт марафон , заблокировал меня в Вотсапе , на это я не отреагировала . Когда я вернулась он начал писать просто как дела, хорошо выглядишь и прочее , но не более . В начале октября у меня была операция , первые три дня за мной ухаживал друг , когда он уехал , меня накрыло , потому что я сама даже встать не могла и злилась что оказалась совсем одна . Мне позвонил З и я ему вылила ведро претензий , что он знал что я после операции и не предложил помощь ,что нафиг мне тогда вообще было начинать опять писать , если когда он нужен его нет . Только через 4 дня он позвонил мне снова и предложил приехать , на что я ему сказала что уже не надо , тк могу уже сама вставать и готовить . Но вечером он приехал с цветами . Дальше я не могу понять то ли это мой косяк, толи мой слив . Он вёл себя как будто не было 2 месяцев расставания , просто сел поел и пошёл смотреть телевизор . Сказал что зачем я повесила такое большое фото умершей недавно племянницы, потом спросил открыт ли у меня Инстаграм , я сказала да , он сказал ну понятно , значит на тебя одни боты подписываются .

Я так и не поняла к чему это . После я попыталась с ним поговорить:

Я: ты не хочешь мне ничего сказать

З: нет, а что надо ?

Я: вроде мы расставались и мне хотелось бы понять что сейчас происходит

З: нет, про отношения я говорить не буду

Я : зачем ты тогда пишешь и приезжаешь ?

З: могу уехать

Я: если хочешь – уезжай

Он встал и начал собираться и тут меня бомбануло.

Я говорила что не получится вот так бросать меня и потом приходить ничего не предлагая , что зачем он дергает меня если я его не устраиваю , что раз он не хочет со мной семью , и знает что я хочу , зачем возобновляет общение . Что опять затыкает мне рот и манипулирует своим уходом , не успев наладить общение .

Много чего наговорила , мне было так обидно , что я расплакалась . Потом я спросила :

Я: ты знаешь я хочу семью , ты ее хочешь ?

З: в ближайшее время нет

Я : Ты так уже полтора года отвечаешь . Ок . ты меня любишь ?

З: ты же знаешь я не верю в любовь , просто в тебе есть те качества , которые мне нужны, я даже друзьям об этом говорил .

Я: значит не любишь . Получается ты меня не любишь , жить и семью со мной не хочешь , что ты тогда тут делаешь?

З: я думал что вернусь и все будет иначе

Я: ты хочешь увидеть тут другого человека ?

З: получается да

Дальше я ему говорила что я готова бы была меняться , но не хочу это делать когда не вижу шагов в мою сторону , когда мне в лицо говорят что не любят , постоянно показывают мою низкую значимость и очень странно что он возвращается и думает что я изменилась и готова на все его условия , лишь бы он был рядом , не сделав для меня ничего . Что он приходит не с предложениями , а условиями на которых он вернётся .

Я сказала что он разрушил отношения и он должен быть заинтересован , а не снисходить ко мне . На что он сказал :

З: это ты все разрушила , я нашёл причину тогда уйти и ушёл . Поэтому ты должна идти на мои условия если хочешь быть со могу .

Я: я не понимаю , если ты ушёл тк я тебя не устаиваю , но потом сам вернулся , то я думаю , что это значит что ты пересмотрел свою позицию , любишь меня и хочешь семью ? Но это не так , зачем ты все время возвращаешься ?

З: не знаю .

На утро он уехал . Я после написала сообщение :

«Я горячий человек и эмоциональный и мне нужно проявление любви и ласки, а ты холодный и без эмоций . Я бы и готова была меняться , но с твоей стороны я не чувствую ничего , поэтому нет желания что то делать . Да и желания у нас разные , я хочу семью давно , а ты не готов . Надо признать , что нам просто нужны другие люди . Я так долго сопротивлялась этой мысли , но теперь я с тобой полностью согласна . Ты был прав .Просто хотелось чтоб ты знал и не хотелось заканчивать общение в обиде».

На что он мне пожелал найти то что я хочу .

Больше мы не общаемся .

Я прошу у вас помочь мне разобраться в моей ситуации . Почему когда его нет , я тоскую , а когда он появляется , он меня раздражает и мы все время ругаемся. У меня никогда не было так чтоб я настольно не могла найти общий язык с человеком .

Меня расшатывает в разные стороны, то мне кажется что я уже сильно слилась и давно стою за дверью , но моя жадность не даёт отпустить . А иногда думаю что это я косячу и виновата во всем и в эти моменты мне хочется все исправить . Может быть я своим поведением оставила кучу хвостов , от этого меня ломает ? Или мне в короне кажется что я слишком хороша для него, но уже прилипла и не могу отлепиться ? Или я его люблю до сих пор . Я не знаю .