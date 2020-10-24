Radio France Internationale на русском

24.10.2020, 21:10, Разное

Франция собирается выслать радикализованных уроженцев РФ на родину

Опубликовано: 22/10/2020 RFI

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен намерен обсуждать с Россией выдворение радикализованных лиц © AFP/Ludovic Marin

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что намерен посетить Россию, чтобы обсудить со своим коллегой Владимиром Колокольцевым высылку из Франции уроженцев России, обвиняемых в радикализации террористического характера. Об этом Дарманен заявил в эфире телеканала BFMTV 20 октября.

На вопрос журналиста о переговорах с Россией о высылке радикализованных лиц Дарманен ответил, что 20 октября сделал запрос на имя президента Эмманюэля Макрона на поездку в Россию. Глава МВД Франции заявил, что желает провести переговоры с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. По словам Дарманена, он надеется прибыть в Россию с визитом в воскресенье и понедельник, если в Москве будут готовы его принять в такие короткие сроки.

Как сообщала радиостанция Europe 1, после теракта в Конфлане, который совершил 18-летний выходец из РФ Абдулах Анзоров, Жеральд Дарманен потребовал скорой высылки из Франции 231 иностранца. Речь идет о лицах, фигурирующих в реестре спецслужб по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT).

Как напоминает телеканал LCI, речь идет только об иностранцах с неурегулированным статусом. Это лишь малая доля среди лиц, взятых на учет спецслужбами за радикализацию террористического характера (из более восьми тысяч). 180 из них находятся в заключении и могут быть высланы по отбытии срока, остальные 51 человек должны быть задержаны в ближайшее время. По данным телеканала, это в основном выходцы из стран Магриба и из РФ (точное число уроженцев РФ не называется).

Кого по закону могут выслать из Франции?

По закону, из Франции высылают иностранцев, представляющих серьезную угрозу общественному порядку. Речь идет о тех, у кого нет документов, разрешающих пребывание в стране. Например, о тех, кому отказали в статусе беженца. Прошение не должно находится на стадии апелляции в Национальном суде по праву на убежище.

Как отметил министр внутренних дел, невозможно также выслать из Франции выходцев из стран, находящихся в состоянии войны. В пример он привел Сирию и Ливию. Речь идет о нескольких десятках таких случаев.

Не могут также быть высланы из Франции люди, которые могут быть подвергнуты пыткам и бесчеловечному обращению на родине (или в иной стране выдворения). В связи с этим Франция в 2018 году была осуждена ЕСПЧ за выдворение в Алжир осужденного по делу о терроризме.

Еще одно препятствие заключается в том, что принимающая страна должна согласиться на возвращение своего уроженца. По словам Дарманена, это предмет переговоров с главами МВД ряда стран, и с этим связаны его поездки в Марокко, Алжир и Тунис, а также возможная поездка в Россию.

Министр внутренних дел Франции отметил, что за последние три года из Франции уже были высланы более 400 иностранцев в связи с обвинениями в радикализации. Эти цифры выросли в разы за последние 10 лет.

Как два года назад сообщали RFI правозащитники, Франция впервые за 20 лет начала высылать чеченцев в Россию.

Французским полицейским предъявили обвинения за фотографии ареста Павленского

Опубликовано: 20/10/2020 RFI

Петр Павленский накануне задержания. Париж. 14.02.2020 AFP – LIONEL BONAVENTURE

Двоим полицейским, участвовавшим в задержании российского акциониста Петра Павленского в Париже, предъявлены обвинения в «нарушении профессиональной тайны». По данным AFP, cледствие полагает, что полицейские могли передать сведения о времени и месте задержания, в результате чего в прессе появились видео и фото с места событий.

Как пишет France-Presse, двоим сотрудникам полиции обвинения были предъявлены еще 10 сентября.

Они обвиняются в разглашении профессиональных сведений фотоагентству. Кроме того, одному из двух полицейских, подозреваемому еще и в фальсификации протокола, выдвинуто обвинение в «подделке официального документа». Этому сотруднику предписали судебный контроль, он отстранен от службы.

По данным AFP, полицейских подозревают в том, что они разгласили сведения французскому фотоагентству Bestimage, репортер которого присутствовал при задержании Павленского 15 февраля на западе Парижа.

Российского акциониста тогда задержали вместе с его спутницей, Александрой де Таддео по делу о посягательстве на частную жизнь и распространение интимных изображений без разрешения заинтересованного лица. Дело было заведено по жалобе политика из президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво, который после публикации своих интимных изображений принял решение снять кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Фотографии и видео задержания Павленского и де Таддео позднее были опубликованы популярным таблоидом Paris Match.

После этого, в конце февраля прокуратура Парижа начала по факту публикаций расследование по статьям «нарушение профессиональной тайны», «сокрытие нарушения профессиональной тайны» и «несанкционированное распространение изображений задержанного лица».

Напомним, самому Петру Павленскому и Александре де Таддео обвинение по делу, которое послужило причиной для их задержания, было предъявлено 18 февраля.

И Павленского, и де Таддео отпустили под судебный контроль (мера, близкая к «подписке о невыезде»).