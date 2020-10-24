Россиянин остался в Индии из-за коронавируса и стал сниматься в Болливуде
24.10.2020, 21:08, Новости дня
Застрявший из-за пандемии коронавируса житель Калининграда Владимир Корень на Гоа стал сниматься в индийских фильмах, сообщают СМИ.
Россиянин в Калининграде проводил различные мероприятия, в том числе свадьбы, в Индию он прилетел, чтобы отдохнуть, передает НТВ.
«Я прилетел в Индию в отпуск. У меня были билеты обратно на 31 марта. Но Индия закрыла международное авиасообщение. Мои билеты сгорели», – отметил он.
Мужчина принялся отправлять видео для кастинга в местные киностудии. Первая съемка у него была для российкого проекта, но после этого ему предложили сниматься и в местных лентах.
Отмечается, что сейчас в Индии популярны артисты с европейской внешностью.
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