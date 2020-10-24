При пожаре на АЗС в Чечне спали котенка

24.10.2020, 21:08, Новости дня

На автозаправке в чеченском городе Аргун пожарные спасли котенка, пострадавших в результате возгорания цистерны с газом на АЗС нет, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

На заправке загорелась одна из пяти цистерн, сообщали в МЧС, региональные экстренные службы сообщали, что была угроза взрыва, передает РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города Аргун в Чечне. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва.

«Пострадавших при пожаре нет. Пожарные спасли котенка, его передали бригаде скорой помощи», – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что около АЗС нет жилых домов, эвакуировать никого не понадобилось. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь, на месте происшествия работают силы и средства МЧС по повышенному рангу, привлечено 75 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 10 августа в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Общая площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. метров, так как огонь перекинулся на траву. При этом число пострадавших при пожаре и последующем взрыве на АЗС составило 13 человек.