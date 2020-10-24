 

При пожаре на АЗС в Чечне спали котенка

24.10.2020, 21:08, Новости дня

На автозаправке в чеченском городе Аргун пожарные спасли котенка, пострадавших в результате возгорания цистерны с газом на АЗС нет, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

На заправке загорелась одна из пяти цистерн, сообщали в МЧС, региональные экстренные службы сообщали, что была угроза взрыва, передает РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города Аргун в Чечне. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва.

«Пострадавших при пожаре нет. Пожарные спасли котенка, его передали бригаде скорой помощи», – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что около АЗС нет жилых домов, эвакуировать никого не понадобилось. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь, на месте происшествия работают силы и средства МЧС по повышенному рангу, привлечено 75 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 10 августа в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Общая площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. метров, так как огонь перекинулся на траву. При этом число пострадавших при пожаре и последующем взрыве на АЗС составило 13 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Кох: Путин, насколько я понимаю, отказался сделать себе вакцинацию

06.10 / Умер ведущий «Радио 7» Рубен Акопян

19.08 / Лукашенко заявил, что оппозиция хочет вывести Беларусь из Союзного государства с Россией. Ему ответили о продолжении связей с Москвой

12.08 / Аргентина поздравила Россию с регистрацией вакцины от коронавируса

01.09 / Следователя центрального аппарата СК задержали за взятку

24.08 / Боррель – у Евросоюза нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину

23.08 / Ученые работают над новым методом, который поможет устранить симптомы астмы

18.10 / Армения предупредила о возможной вспышке чумы в Карабахе

12.08 / Конгрессвумен Ильхан Омар победила на демократических праймериз

13.10 / Бабушку подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом прооперировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска