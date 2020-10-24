 

Танкер получил повреждения после взрыва в Азовском море

24.10.2020, 21:08, Новости дня

Нефтяной танкер в Азовском море в результате взрыва в субботу получил повреждения, сообщил источник в экстренных службах.

«Взрыв паров топлива произошел на втором танке, после этого начался пожар. Всего там восемь порожних танков, из них, по предварительным данным, поврежден один», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что сейчас открытого горения нет, судно находится на плаву. Источник отметил, что утечки топлива в результате взрыва на танкере не произошло.

Между тем следователи начали проверку по факту возгорания нефтяного танкера в Азовском море, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская. «Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – уточнила она.

В пресс-службе МЧС сообщили, что с танкера эвакуированы 10 человек, проводится поиск еще трех человек, также ведется обследование судна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти готовы применить санавиацию для помощи морякам танкера. «Медики региона готовы при необходимости оперативно выехать на место и оказать медицинскую помощь членам экипажа танкера «Генерал Ази Асланов». Если потребуется – задействуем санавиацию», – сообщил Кондратьев.

В субботу вечером в Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. Танкер прошел Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону. Отмечалось, что танкер не был заполнен нефтью. Вероятной причиной взрыва называлось нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.



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