 

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана

24.10.2020, 20:48, Новости дня

В Елисейском дворце сочли высказывания турецкого лидера Тайипа Эрдогана в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона недопустимыми.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость – это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях», – сообщил представитель администрации Макрона, передает ТАСС.

Париж не намерен устраивать «бесполезную полемику», но вместе с тем «не допустит оскорблений». Франция отзывает посла в Анкаре для консультаций, добавил представитель.

В субботу Эрдоган, комментируя слова французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе», посоветовал ему лечить психику.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.



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