 

Студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, отчислили из университета

24.10.2020, 20:35, Новости дня

Студента третьего курса Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко отчислили из вуза после того, как он осквернил памятник героям Небесной сотни. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Соответствующий приказ №03-88 ректор университета Владимир Толубко подписал 23 октября, уточнил он.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что 21-летний Борисенко вечером 21 октября справил нужду у портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни. Замглавы МВД показал видео, на котором отчисленный из вуза студент говорит, что ему стыдно за этот поступок.

Геращенко опубликовал письмо к ректору, в котором сообщил, что по факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он просил применить дисциплинарное взыскание к Борисенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3420534858033337

Аллея Героев Небесной сотни – в прошлом часть улицы Институтской в центре Киева, где в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, погибло 48 человек. Аллея получила свое название в 2014 году. На большей ее части размещены портреты погибших активистов и памятные знаки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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