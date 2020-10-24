 

Посольство США рекомендовало американцам в Беларуси запастись едой и изучить пути для отъезда

24.10.2020, 20:35, Новости дня

Посольство США в Беларуси 23 октября в связи с истечением срока ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту Александру Лукашенко, опубликовало рекомендации для своих граждан.

“В рамках ультиматума в случае невыполнения требований объявлялись и последствия (протесты, забастовки, перекрытие движения транспорта и другие мероприятия). Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут увеличить применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных больших сборов”, – предупредили в посольстве.

В дипмисии призвали своих граждан избегать массовых собраний и быть готовыми к тому, что массовые протесты могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие.

Дипломаты советуют американцам в Беларуси поддерживать как минимум трехдневные запасы еды, воды, лекарств и необходимых вещей, изучить пути для отъезда из страны, следить за новостями и всегда носить с собой документы, удостоверяющие их личность.

Тихановская 13 октября в ультимативной форме потребовала от белорусских властей освободить всех политзаключенных, остановить насилие к протестующим, а от Лукашенко – объявить об отставке.

“Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия”, – заявила она.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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