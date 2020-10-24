Мнение: Чернокожий Золушек, взлом с подменой сим-карты и снова туалетная бумага

24.10.2020, 20:20, Разное

1. В новой экранизации «Золушки» фею-крёстную сыграет темнокожий актёр-гей, а сам персонаж будет гендерно-нейтральным. Именно такое креативное кино сейчас снимает компания Сони Пикчерз. В студии Дисней не смогли остаться в стороне, и решили ответить на это собственным проектом:

https://lenta.ru/news/2020/10/23/sneakerella/

В новом фильме от компании Дисней Золушку превратят в темнокожего продавца кроссовок. Картина Сникерелла выйдет в следующем году и будет основана на сюжете популярной сказки. Чоузен Джейкобс исполнит главную роль и предстанет в образе начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Ему приходится скрывать свой талант от злого отчима и двух сводных братьев. Вместо принцессы он влюбляется в дочь легендарной звезды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга.

Смелый шаг со стороны Диснея – продюсеры не испугались показать негров, играющих в баскетбол. Ранее Дисней объявил, что снимет экранизацию «Русалочки» с темнокожей актрисой в главной роли.

Очевидно, это новое золотое дно для американских киностудий. Ведь так можно переснять бессчётное число классических сюжетов, при этом лёгкая скандальность и первоначальное внимание публики будут обеспечены.

Интересно, делают ли в США римейки, где роли чёрных исполняют белые?

2. В продолжение истории с сим-картами:

https://itsmycity.ru/2020-10-21/udirektora-seti-gorodskih-portalov-shkulev-media-rinata-nizamova-vzlomali-socseti-podmeniv-simkartu-v-salone-svyaz

Журналист… Ринат Низамов рассказал, что преступники взломали его аккаунты в социальных сетях, подменив сим-карту МТС.

«Сегодня днем мне пришло сообщение от МТС: „Внимание! По вашему номеру производится замена SIM-карты. Если эту операцию заказали не вы, СРОЧНО позвоните нам“, — рассказал Низамов в своем телеграм-канале. — Следом у меня пропала связь. Я с другого номера набираю номер МТС, жду минут 20. Потом еще столько же разговариваю с оператором. Говорю, что не менял симку, прошу заблокировать номер.

За это время у меня уже взломали аккаунт в Инстаграм, вытащили на аватарку член и раскидали всем похабные сообщения. Параллельно в почту пришли запросы на смену паролей в других соцсетях.

А я в Нижнем Новгороде, в командировке. Мчусь в ближайший салон МТС. Говорю сотруднику, что у меня поменяли симку без моего согласия. Он открывает базу, смотрит и мой паспорт и офигевает: „Я впервые с таким сталкиваюсь“.

Оказалось, в Екатеринбурге какой-то парень обратился в салон МТС в просьбой перевыпустить сим-карту по моему номеру. А теперь — внимание! — у него на руках были документы на мое имя! Он сказал, что потерял паспорт и показал справку из паспортного стола. Я увидел эту справку — там действительно были все мои паспортные данные, адрес прописки, дата рождения, все верно. Все печати. Только на фото был другой человек!

Второй документ, который показал мошенник, был поддельный СНИЛС на мое имя с неверным номером. Сотрудники МТС спокойно предоставили мошеннику симку с моим номером, к которому привязаны все мои аккаунты и интернет-банк.

В итоге я без связи, со взломанным инстаграмом. Где-то ходит человек с моим „временным паспортом“ и каким-то образом им распоряжается. Какие еще цели есть у мошенников кроме взлома моего аккаунта, не знаю.

Написал претензию в МТС. Там сообщили, что их служба безопасности запросила видео с камер в салоне и готова предоставить все в полицию. В Нижнем Новгороде мне не могут выдать сим-карту с екатеринбургским номером. Взял местный. Вылетаю в Москву, буду обращаться в полицию там», — сообщил Низамов.

3. Казалось бы, цивилизованное человечество давно должно было привыкнуть к коронавирусному кризису и не опасаться дефицита товаров в магазинах. Но что-то пошло не так:

https://lenta.ru/news/2020/10/22/drozzi/

Спрос на туалетную бумагу в Германии снова растет, так как в стране наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, об этом пишет Bloomberg.

По данным Федерального статистического управления страны, продажи в середине октября оказались на 90 процентов выше, чем в среднем до пандемии. Цифры говорят о том, что потребители опасаются нехватки и предпочитают запастись товарами. Немцы также бросились скупать мыло, муку и дрожжи.

Аналогичная ситуация сложилась и в Великобритании, где супермаркеты вынуждены были ввести ограничения на продажу товаров в одни руки. В стране резко выросли продажи туалетной бумаги, макарон, риса, муки. Кроме того, сети ограничивают онлайн-покупку других товаров, включая рис и консервированные овощи.